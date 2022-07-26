Комбриг оккупантов избил российского генерала за то, что назвал его подчиненных "трусами". Перехват ГУР Минобороны Украины

По словам 23-летнего оккупанта из 11-го отдельного десантно-штурмового батальона вооруженных сил РФ, генерал назвал военных его подразделения "трусами".
Это не понравилось "старому комбригу", который в ответ "набил генералу морду".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
По данным Генштаба ВСУ, украинские военные ликвидировали уже около 39 870 российских оккупантов.