Комбриг оккупантов избил российского генерала за то, что назвал его подчиненных "трусами". Перехват ГУР Минобороны Украины

По данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили около 39 870 российских оккупантов Фото: ЕРА

По словам 23-летнего оккупанта из 11-го отдельного десантно-штурмового батальона вооруженных сил РФ, генерал назвал военных его подразделения "трусами".

Это не понравилось "старому комбригу", который в ответ "набил генералу морду".

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)