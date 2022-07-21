Оккупационные власти Крыма отменили военный парад в Севастополе на день ВМФ РФ. Неделю назад он был в планах

Часть своих кораблей Россия передислоцировала из Севастополя, отмечали в ВМС Украины Фото: pixabay.com

По данным пропагандистского ресурса российских захватчиков, эту дату отметят "с праздничной программой, но без торжественного парада".

"РИА Новости" отмечает, что не состоится целый "ряд традиционных мероприятий", в том числе "торжественное собрание моряков-черноморцев", прием командующего и военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты.

Еще за неделю до этого, 14 июля, парад в Севастополе оккупантами планировался.