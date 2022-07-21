Оккупационные власти Крыма отменили военный парад в Севастополе на день ВМФ РФ. Неделю назад он был в планах

По данным пропагандистского ресурса российских захватчиков, эту дату отметят "с праздничной программой, но без торжественного парада".
"РИА Новости" отмечает, что не состоится целый "ряд традиционных мероприятий", в том числе "торжественное собрание моряков-черноморцев", прием командующего и военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты.
Еще за неделю до этого, 14 июля, парад в Севастополе оккупантами планировался.
После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили несколько плавсредств Черноморского флота РФ, в том числе его флагман крейсер "Москва", который базировался в Севастополе.
17 июля Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Россия передислоцировала значительное количество своих кораблей из оккупированного украинского Севастополя в российский Новороссийск.
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – заявлял президент Украины Владимир Зеленский 24 мая.
Оружие, которое получат ВСУ от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. По его словам, "Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.