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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупационные власти Крыма отменили военный парад в Севастополе на день ВМФ РФ. Неделю назад он был в планах

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Часть своих кораблей Россия передислоцировала из Севастополя, отмечали в ВМС Украины
Часть своих кораблей Россия передислоцировала из Севастополя, отмечали в ВМС Украины
Фото: pixabay.com

В оккупированном Россией крымском городе Севастополе не будут проводить военный парад в день ВМФ РФ 31 июля, сообщило 21 июля "РИА Новости".

По данным пропагандистского ресурса российских захватчиков, эту дату отметят "с праздничной программой, но без торжественного парада".

"РИА Новости" отмечает, что не состоится целый "ряд традиционных мероприятий", в том числе "торжественное собрание моряков-черноморцев", прием командующего и военно-спортивный праздник в акватории Севастопольской бухты.

Еще за неделю до этого, 14 июля, парад в Севастополе оккупантами планировался.

Контекст:

После открытого вторжения российских войск в Украину 24 февраля Вооруженные силы Украины уничтожили несколько плавсредств Черноморского флота РФ, в том числе его флагман крейсер "Москва", который базировался в Севастополе.

17 июля Военно-морские силы ВСУ сообщили, что Россия передислоцировала значительное количество своих кораблей из оккупированного украинского Севастополя в российский Новороссийск.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

"Оккупантам придется уйти из Крыма. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других городов и общин, где они пока изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут", – заявлял президент Украины Владимир Зеленский 24 мая.

Оружие, которое получат ВСУ от США и других западных партнеров, поможет вернуть оккупированные Россией территории, в том числе Донбасс и Крым. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью CNN после встречи контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. По его словам, "Крым – стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория". По словам главы оборонного ведомства, к этой цели Украина будет двигаться шаг за шагом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, Севастополь, оккупация, праздники, парад, корабли, войска
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