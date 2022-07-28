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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Результатом этой войны будет деколонизация России. РФ лишится колоний, которые захватила

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Данилов: Вопрос деколонизации РФ будет актуальным. И мы будем за этим наблюдать
Данилов: Вопрос деколонизации РФ будет актуальным. И мы будем за этим наблюдать
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Результатом войны России против Украины будет деколонизация государства-агрессора. Такое мнение в эфире телемарафона 27 июля сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, запись комментария обнародовали на YouTube-канале ТСН.

Секретарь СНБО комментировал тему скрытой мобилизации в РФ. По информации украинской разведки, в РФ сейчас разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".

"Я хочу обратить внимание, что никакого добровольческого батальона "Москва" или "Петербург" не существует и вряд ли будет существовать. И даже если они будут на бумаге, там будут якуты, чуваши, там будут те люди, которых они колонизовали в свое время. И вопрос деколонизации РФ будет актуальным. И мы будем за этим наблюдать. Потому что результатом этой войны будет деколонизация России. Она лишится тех колоний, которые захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории. И занимается этим годы и годы. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена", – сказал Данилов. 

Он обратил внимание на конференции коренных народов, населяющих Россию, которые проводятся в мире. 

По словам Данилова, такие конференции за последние месяцы прошли в Вашингтоне, Варшаве и Праге. 

"Там собираются свободные люди, и они уже рисуют карту, каким способом будут отстаивать свою независимость, возвращать территории, которые колонизировала РФ", – добавил секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23–24 июля в Праге состоялся форум "Свободные народы России", его главная тема – право наций на самоопределение, сообщало "Радіо Свобода", там презентовали карту свободных государств "построссии". 

На мероприятии было несколько десятков участников – представителей коренных народов РФ, в частности чеченцев, татар, башкиров, бурят, это преимущественно оппозиционные лидеры и политические эмигранты, отмечает СМИ. Участники форума приняли декларацию о деколонизации РФ, в которой анонсировали создание независимых государств в 2023 году.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СНБО, Вашингтон, мобилизация, Варшава, независимость, батальоны, конференция, Чувашия, Алексей Данилов
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