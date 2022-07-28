Данилов: Результатом этой войны будет деколонизация России. РФ лишится колоний, которые захватила

Данилов: Вопрос деколонизации РФ будет актуальным. И мы будем за этим наблюдать Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь СНБО комментировал тему скрытой мобилизации в РФ. По информации украинской разведки, в РФ сейчас разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".

"Я хочу обратить внимание, что никакого добровольческого батальона "Москва" или "Петербург" не существует и вряд ли будет существовать. И даже если они будут на бумаге, там будут якуты, чуваши, там будут те люди, которых они колонизовали в свое время. И вопрос деколонизации РФ будет актуальным. И мы будем за этим наблюдать. Потому что результатом этой войны будет деколонизация России. Она лишится тех колоний, которые захватила в свое время себе, колонизировала целые народы, лишила их языка, истории. И занимается этим годы и годы. В результате этой наглой войны, которую она развязала на нашей территории, она будет всего этого лишена", – сказал Данилов.

Он обратил внимание на конференции коренных народов, населяющих Россию, которые проводятся в мире.

По словам Данилова, такие конференции за последние месяцы прошли в Вашингтоне, Варшаве и Праге.

"Там собираются свободные люди, и они уже рисуют карту, каким способом будут отстаивать свою независимость, возвращать территории, которые колонизировала РФ", – добавил секретарь СНБО.

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