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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Посол США в Украине назвала недопустимым варварское обращение оккупантов с украинскими военнопленными

Бринк: Мы будем продолжать предоставлять Украине необходимое
Бринк: Мы будем продолжать предоставлять Украине необходимое
Фото: Ambassador Bridget A. Brink / Twitter

Посол США в Украине Бриджит Бринк, комментируя 31 июля в Twitter убийство украинских пленных в оккупированной Оленовке Донецкой области, назвала российскую агрессию "ужасной".

"Обстрел следственного изолятора в Оленовке является недопустимым, как и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными. Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине необходимое для защиты от ужасной агрессии Москвы", – написала Бринк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 июля в соцсетях появилась информация об издевательствах оккупантов над украинским пленным. Авторы утверждали, что украинцу отрезали гениталии, а затем застрелили.

Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление.

МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.

30 июля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет информацию о россиянине, зафиксированном на видео с пытками украинского военнопленного. В качестве вознаграждения за его доставку украинским властям собирают $100 тыс.

Контекст:

29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания и обвинила ВСУ в "ударе ракетами HIMARS" по колонии.

Оккупанты озвучивали разные данные о числе погибших. 30 июля минобороны РФ опубликовало списки, согласно которым погибли 50 и ранены 73 украинских военныхУкраинские власти эти данные не подтверждали.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска – оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.

Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантовкоторые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами". Специалисты СБУ также обратили внимание, что, судя по видео с места событий, эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.

Украинская военная разведка объявила, что взрывы в бывшей колонии устроили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") и они не были согласованы с руководством минобороны РФ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, убийство, война, военные, агрессия, посол США, пытки, пленные, Оленовка, преступление, война России против Украины, погибшие, посол, Бриджит Бринк
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