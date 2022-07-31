Посол США в Украине назвала недопустимым варварское обращение оккупантов с украинскими военнопленными

"Обстрел следственного изолятора в Оленовке является недопустимым, как и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными. Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине необходимое для защиты от ужасной агрессии Москвы", – написала Бринк.

Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з * військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви. — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 июля в соцсетях появилась информация об издевательствах оккупантов над украинским пленным. Авторы утверждали, что украинцу отрезали гениталии, а затем застрелили.

Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление.

МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.

30 июля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет информацию о россиянине, зафиксированном на видео с пытками украинского военнопленного. В качестве вознаграждения за его доставку украинским властям собирают $100 тыс.