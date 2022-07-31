Посол США в Украине назвала недопустимым варварское обращение оккупантов с украинскими военнопленными

"Обстрел следственного изолятора в Оленовке является недопустимым, как и сообщения о варварском обращении российских военных с украинскими военнопленными. Мы будем продолжать добиваться ответственности и предоставлять Украине необходимое для защиты от ужасной агрессии Москвы", – написала Бринк.
Обстріл слідчого ізолятора в Оленівці є неприпустимим, як і повідомлення про варварське поводження російських військових з * військовополоненими. Ми продовжуватимемо домагатися відповідальності й надавати Україні те, що їй потрібно для захисту від жахливої агресії Москви.— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 31, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
28 июля в соцсетях появилась информация об издевательствах оккупантов над украинским пленным. Авторы утверждали, что украинцу отрезали гениталии, а затем застрелили.
Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление.
МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.
30 июля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет информацию о россиянине, зафиксированном на видео с пытками украинского военнопленного. В качестве вознаграждения за его доставку украинским властям собирают $100 тыс.
29 июля оккупанты заявили о гибели украинских военнопленных, которые находились в бывшей колонии в Оленовке (там удерживали большинство пленных защитников Мариуполя, в том числе азовцев). Российская пропаганда опубликовала видео разрушенного здания и обвинила ВСУ в "ударе ракетами HIMARS" по колонии.
Оккупанты озвучивали разные данные о числе погибших. 30 июля минобороны РФ опубликовало списки, согласно которым погибли 50 и ранены 73 украинских военных. Украинские власти эти данные не подтверждали.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что колонию в Оленовке прицельно и преднамеренно обстреляли российские войска – оккупанты таким образом пытались скрыть пытки над пленными и расстрелы. Украина не наносила по Оленовке ни артиллерийских, ни ракетных ударов, подчеркнули в Генштабе.
Офис генпрокурора Украины начал расследование в связи с ударом по колонии в Оленовке по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Служба безопасности Украины опубликовала перехваты разговоров оккупантов, которые обсуждали гибель в Оленовке украинских военнопленных. На записи один из абонентов говорит, что россияне все "подстроили сами". Специалисты СБУ также обратили внимание, что, судя по видео с места событий, эпицентр взрыва находился внутри уничтоженного здания.
Украинская военная разведка объявила, что взрывы в бывшей колонии устроили наемники частной военной компании "Вагнер" ("Лига") и они не были согласованы с руководством минобороны РФ.