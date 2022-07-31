Сакварелидзе призвал собрать $100 тыс. за передачу украинским властям россиянина, издевавшегося над бойцом ВСУ

"Как насчет собрать деньги для того нуждающегося, кто передаст украинским властям ублюдка? $100 тыс. Полную сумму передам за семь часов максимум", – написал Сакварелидзе.

Он опубликовал фото пачки денег и человека, которого показал 28 июля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По версии Геращенко, это 39-летний житель Элисты (Республика Калмыкия, РФ) Виталий Арошанов, которого внесли в базу сайта "Миротворец" в 2016 году как боевика незаконного вооруженного формирования "Брянка-СССР".

В комментариях к посту Сакварелидзе подчеркнул, что, "кроме украинских друзей, готовность финансового участия выразили татары, грузины и русские друзья".

Скриншот: David Sakvarelidze / Facebook

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