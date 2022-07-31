Сакварелидзе призвал собрать $100 тыс. за передачу украинским властям россиянина, издевавшегося над бойцом ВСУ

"Как насчет собрать деньги для того нуждающегося, кто передаст украинским властям ублюдка? $100 тыс. Полную сумму передам за семь часов максимум", – написал Сакварелидзе.
Он опубликовал фото пачки денег и человека, которого показал 28 июля советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По версии Геращенко, это 39-летний житель Элисты (Республика Калмыкия, РФ) Виталий Арошанов, которого внесли в базу сайта "Миротворец" в 2016 году как боевика незаконного вооруженного формирования "Брянка-СССР".
В комментариях к посту Сакварелидзе подчеркнул, что, "кроме украинских друзей, готовность финансового участия выразили татары, грузины и русские друзья".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Информация об издевательствах над украинским военным появилась в соцсетях 28 июля. Авторы утверждают, что оккупанты отрезали украинцу гениталии, а затем застрелили. 28 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.
Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.
30 июля украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина имеет информацию о россиянине, зафиксированном на видео с пытками украинского военнопленного.