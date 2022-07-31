Омбудсмен заявил, что личность оккупанта, который зафиксирован на видео с пытками украинского военного, установлена

"Я посмотрел это видео. Не советую его смотреть. Как только оно появилось в публичном доступе, в юридическом смысле автоматически было открыто уголовное производство. Мы сейчас знаем абсолютно все об этом человеке. В первую очередь благодаря людям, которые установили, нашли информацию, у нас есть абсолютно все о нем, даже о его родственниках. Запросы отправлены нашим международникам, уже есть реакция от них, они тоже запустили процессы. Уверен, это приведет к юридическому осуждению. То есть это лицо должно пройти максимально быстро процедуру судебного рассмотрения, осуждения в украинском суде", – сказал он.

Лубинец уверен, что этот случай станет составляющей будущего трибунала против РФ.

"Понятно, что пока он находится на территории РФ, мы его не достанем юридически. Но насколько мне известно, сейчас начались процессы, когда это лицо точно не может себя чувствовать безопасно даже на территории РФ. Это уже не юридические моменты, скажем так, конкретика мне неизвестна, но я знаю, что многие люди объявили награду за уничтожение этого лица, это их выбор. В юридическом смысле я знаю, что сделаю от себя абсолютно все, а правоохранительные органы сделают от себя, и насколько мне известно, есть подтверждение от международных правоохранительных органов, что они сделают абсолютно все. Как только он куда-то выедет, он будет задержан и направлен на территорию Украины", – заявил он.