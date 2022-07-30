В ООН "потрясены" видео, на котором пытают украинского пленного. Но заявили, что и украинцы якобы стреляли в пленных солдат РФ

В ООН напомнили, что пытки военнопленных и лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях, а также казни без надлежащего судебного разбирательства являются военными преступлениями.
"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего ВСУ мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим вооруженных сил РФ или связанных с ними вооруженных групп", – говорится в сообщении.
В ООН отметили, что на одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве, и напомнили, что такие действия, если они подтверждаются, квалифицируются как военные преступления.
"К сожалению, это лишь последнее из ряда видео, на которых изображены пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях (hors de combat), совершенных воюющими сторонами. Наша миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата", – заявили в ООН.
Миссия подчеркнула, что "все стороны обязаны избегать пыток, убийств и обещаний не щадить сдавшихся в плен комбатантов", а также своевременно и эффективно расследовать все возможные случаи пыток и незаконных убийств.
В сообщении миссии ООН о видео с пытками военного ВСУ использованы осторожные формулировки в адрес пытавшего – у организации нет уверенности, что это был именно "военнослужащий вооруженных сил РФ или связанных с ними вооруженных групп". В то же время, когда речь идет о ненадлежащем обращении с российскими пленными, применена бескомпромиссная формулировка "украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам", хотя доказательство подлинности того видео не было.
Ролик, о котором вспомнили в ООН, начал активно распространяться в сети в конце марта. Когда, где и при каких обстоятельствах он было снято, неизвестно. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тогда заявил о распространении в интернете постановочных видео с "бесчеловечным отношением якобы украинских военных к "российским пленным". Издание "Телеграф" публиковало разбор, почему это видео с высокой вероятностью является фейком.
Информация об издевательствах над украинским военным появилась в соцсетях 28 июля. Авторы утверждают, что оккупанты отрезали украинцу гениталии, а затем застрелили. 28 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.
Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.