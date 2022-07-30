В ООН "потрясены" видео, на котором пытают украинского пленного. Но заявили, что и украинцы якобы стреляли в пленных солдат РФ

В ООН напомнили, что пытки военнопленных и лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях, а также казни без надлежащего судебного разбирательства являются военными преступлениями.

"Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине потрясена последними видео, на которых явно изображаются избиения, пытки, кастрация и убийство захваченного в плен военнослужащего ВСУ мужчиной, который, как представляется, является военнослужащим вооруженных сил РФ или связанных с ними вооруженных групп", – говорится в сообщении.

В ООН отметили, что на одном из видео военнослужащему после пыток выстрелили в голову, а его тело протащили к канаве, и напомнили, что такие действия, если они подтверждаются, квалифицируются как военные преступления.

"К сожалению, это лишь последнее из ряда видео, на которых изображены пытки и внесудебные казни военнопленных и лиц, которые перестали принимать участие в боевых действиях (hors de combat), совершенных воюющими сторонами. Наша миссия сообщала в публичном докладе о видео, на которых украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам, а также о случае убийства раненого российского солдата", – заявили в ООН.

Миссия подчеркнула, что "все стороны обязаны избегать пыток, убийств и обещаний не щадить сдавшихся в плен комбатантов", а также своевременно и эффективно расследовать все возможные случаи пыток и незаконных убийств.

В сообщении миссии ООН о видео с пытками военного ВСУ использованы осторожные формулировки в адрес пытавшего – у организации нет уверенности, что это был именно "военнослужащий вооруженных сил РФ или связанных с ними вооруженных групп". В то же время, когда речь идет о ненадлежащем обращении с российскими пленными, применена бескомпромиссная формулировка "украинские военнослужащие стреляют в ноги трем пленным российским солдатам", хотя доказательство подлинности того видео не было.

Ролик, о котором вспомнили в ООН, начал активно распространяться в сети в конце марта. Когда, где и при каких обстоятельствах он было снято, неизвестно. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный тогда заявил о распространении в интернете постановочных видео с "бесчеловечным отношением якобы украинских военных к "российским пленным". Издание "Телеграф" публиковало разбор, почему это видео с высокой вероятностью является фейком.