Вагнеровец, подозреваемый в пытках украинского военного, сейчас находится на лечении в РФ – СМИ

Авторы канала связались с ним по телефонам, которые обнародовал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его данным, подозреваемого зовут Виталий Арошанов, он 1983 года рождения.
ASTRA публикует собственные результаты расследования, по их информации, 39-летний уроженец Элисты (Калмыкия, РФ) действительно принимал участие в войне в Украине, совсем недавно был контужен и в настоящий момент находится в больнице.
Журналисты утверждают, что Арошанов также ранее судим за угрозы убийством, в 2009 году в Элисте он угрожал ножом местному жителю.
На вопрос о видео с пытками пленного он ответил: "Без комментариев, и не звоните мне больше, иначе я пожалуюсь на вас".
Кроме того, ASTRA обнаружила данные, что 17 января 2011 года московские полицейские составили на него протокол за кражу продуктов в магазине "Золотой Вавилон" в Москве. Через два года Арошанов открыл компанию по обработке металлов, в которой был генеральным директором, в 2018 году компания ликвидирована, пишет издание.
28 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.
МИД Украины 29 июля распространил заявление, в котором осудил жестокое обращение российских военных с украинскими военнопленными.
Пытки украинского военнопленного, запечатленные на видео, расследуются как военное преступление. Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, об этом 29 июля в Telegram сообщила пресс-служба ОГП.
"Жестокое обращение с военнопленными, их пытки, в том числе физическое увечье, являются грубым нарушением ст. 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными от 1949 года. Все факты жестокого обращения с военнослужащими ВСУ документируются украинскими правоохранителями для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности", – отметил Офис генпрокурора. Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).