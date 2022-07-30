Вагнеровец, подозреваемый в пытках украинского военного, сейчас находится на лечении в РФ – СМИ

39-летний уроженец Калмыкии, по данным издания ASTRA, был контужен в Украине и лечится на территории РФ Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Авторы канала связались с ним по телефонам, которые обнародовал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его данным, подозреваемого зовут Виталий Арошанов, он 1983 года рождения.

ASTRA публикует собственные результаты расследования, по их информации, 39-летний уроженец Элисты (Калмыкия, РФ) действительно принимал участие в войне в Украине, совсем недавно был контужен и в настоящий момент находится в больнице.

Журналисты утверждают, что Арошанов также ранее судим за угрозы убийством, в 2009 году в Элисте он угрожал ножом местному жителю.



На вопрос о видео с пытками пленного он ответил: "Без комментариев, и не звоните мне больше, иначе я пожалуюсь на вас".

Кроме того, ASTRA обнаружила данные, что 17 января 2011 года московские полицейские составили на него протокол за кражу продуктов в магазине "Золотой Вавилон" в Москве. Через два года Арошанов открыл компанию по обработке металлов, в которой был генеральным директором, в 2018 году компания ликвидирована, пишет издание.

28 июля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя появление соответствующего видео, заявил, что все преступники будут идентифицированы.