Российские оккупанты перебрасывают часть подразделений со славянского направления на запорожское – Генштаб ВСУ

ВСУ ведут бои на востоке и юге Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"На славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Долгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Семиланное, Грушеваха и Красная Поляна. [...] Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со славянского на запорожское направление", – говорится в сообщении.

Также на востоке противник пытался атаковать на нескольких направлениях.

"Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки [Харьковской области]. Получили отпор и отошли. [...] В районе Серебрянки [Донецкой области] силами разведывательной группы [враг] пытался выявить позиции наших войск, успеха не имел, отошел", – рассказали в Генштабе.

По его данным, противник под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского.

"Эти планы метким огнем сорвали наши воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли. [...] Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песок. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех", – объяснили в ВСУ.

Оккупанты продолжают вести обстрелы из разных видов вооружения, применяют авиацию и используют беспилотники, отметили в Генштабе.

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