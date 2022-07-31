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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты перебрасывают часть подразделений со славянского направления на запорожское – Генштаб ВСУ

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ВСУ ведут бои на востоке и юге
ВСУ ведут бои на востоке и юге
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты продолжают обстрелы в направлении Славянска Донецкой области и в то же время перебрасывают часть войск на запорожское направление. Об этом проинформировал 31 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Долгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Семиланное, Грушеваха и Красная Поляна. [...] Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со славянского на запорожское направление", – говорится в сообщении.

Также на востоке противник пытался атаковать на нескольких направлениях.

"Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки [Харьковской области]. Получили отпор и отошли. [...] В районе Серебрянки [Донецкой области] силами разведывательной группы [враг] пытался выявить позиции наших войск, успеха не имел, отошел", – рассказали в Генштабе.

По его данным, противник под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского.

"Эти планы метким огнем сорвали наши воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли. [...] Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песок. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех", – объяснили в ВСУ.

Оккупанты продолжают вести обстрелы из разных видов вооружения, применяют авиацию и используют беспилотники, отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02G6dnfHT4NYhRJ4eajAKm35kh22hyo87KMLi7Gv6eoucefMG1KujRX4dXQ6Vk8Me3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Славянск, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, штурм, вооружение, Запорожская область, Соледар, Авдеевка, Андреевка, артиллерия, Красная поляна, беспилотники, Каменка, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, войска, Долина, российские оккупанты, Краснополье
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