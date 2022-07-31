Российские оккупанты перебрасывают часть подразделений со славянского направления на запорожское – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении враг задействовал артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Славянск, Андреевка, Долина, Долгенькое, Курулька, Гусаровка, Адамовка, Богородичное, Краснополье, Карнауховка, Красное, Семиланное, Грушеваха и Красная Поляна. [...] Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со славянского на запорожское направление", – говорится в сообщении.
Также на востоке противник пытался атаковать на нескольких направлениях.
"Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в направлении Гусаровки [Харьковской области]. Получили отпор и отошли. [...] В районе Серебрянки [Донецкой области] силами разведывательной группы [враг] пытался выявить позиции наших войск, успеха не имел, отошел", – рассказали в Генштабе.
По его данным, противник под прикрытием авиации пытался улучшить тактическое положение в районах Вершины, Соледара, Яковлевки и Покровского.
"Эти планы метким огнем сорвали наши воины. После провальных штурмовых действий оккупанты отошли. [...] Оккупанты пытались продвинуться в районах Каменки и Песок. Здесь штурм провалился. В районе Авдеевки отдельные подразделения врага имеют частичный успех", – объяснили в ВСУ.
Оккупанты продолжают вести обстрелы из разных видов вооружения, применяют авиацию и используют беспилотники, отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.