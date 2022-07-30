Оккупанты закрепляются на окраине Семигорья, атаки на других участках были отбиты – Генштаб ВСУ

"Враг пытался вести штурмовые действия возле Бражковки [Харьковской области], успеха не имел, отошел. [...] Вел штурмовые действия [в Донецкой области] в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Травневое, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.
Были попытки штурма и на других участках.
"С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, успеха не имел, отошел. [...] Враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка – Павловка, успеха не имел, отошел", – отметили в ВСУ.
Идут также бои за село Семигорье Бахмутского района, рассказали украинские военные.
"Штурмовыми действиями по трем направлениям [враг] пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта", – рассказали в Генштабе.
По его данным, оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру из артиллерии, вооружения танков, применяют авиацию и ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.
"На донецком направлении противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, пытается создать условия для проведения наступления на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения. Осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для сковывания действий и предотвращения переброски резервов на другие направления", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.
В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.