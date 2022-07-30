Оккупанты закрепляются на окраине Семигорья, атаки на других участках были отбиты – Генштаб ВСУ

"Враг пытался вести штурмовые действия возле Бражковки [Харьковской области], успеха не имел, отошел. [...] Вел штурмовые действия [в Донецкой области] в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Травневое, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Были попытки штурма и на других участках.

"С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, успеха не имел, отошел. [...] Враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка – Павловка, успеха не имел, отошел", – отметили в ВСУ.

Идут также бои за село Семигорье Бахмутского района, рассказали украинские военные.

"Штурмовыми действиями по трем направлениям [враг] пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта", – рассказали в Генштабе.

По его данным, оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру из артиллерии, вооружения танков, применяют авиацию и ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.

"На донецком направлении противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, пытается создать условия для проведения наступления на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения. Осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для сковывания действий и предотвращения переброски резервов на другие направления", – объяснили в Генштабе.

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