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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты закрепляются на окраине Семигорья, атаки на других участках были отбиты – Генштаб ВСУ

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Украинские военные сдерживают атаки оккупантов на Донбассе
Украинские военные сдерживают атаки оккупантов на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины продолжают отбивать штурмы российских оккупантов в Харьковской области и на Донбассе. Об этом проинформировал 30 июля в Fаcebook Генеральный штаб ВСУ.

"Враг пытался вести штурмовые действия возле Бражковки [Харьковской области], успеха не имел, отошел. [...] Вел штурмовые действия [в Донецкой области] в направлениях Пилипчатино – Покровское и Доломитное – Травневое, успеха не имел, отошел", – говорится в сообщении.

Были попытки штурма и на других участках.

"С целью улучшения тактического положения вел штурмовые действия в направлениях Новоселовка Вторая – Красногоровка, Спартак – Авдеевка, успеха не имел, отошел. [...] Враг вел штурмовые действия в направлении Егоровка – Павловка, успеха не имел, отошел", – отметили в ВСУ.

Идут также бои за село Семигорье Бахмутского района, рассказали украинские военные.

"Штурмовыми действиями по трем направлениям [враг] пытался установить контроль над населенным пунктом Семигорье, имеет частичный успех, закрепляется на окраине населенного пункта", – рассказали в Генштабе.

По его данным, оккупанты продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру из артиллерии, вооружения танков, применяют авиацию и ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.

"На донецком направлении противник сосредотачивает усилия на поражении военных объектов и элементов инфраструктуры, пытается создать условия для проведения наступления на бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях с целью улучшения тактического положения. Осуществляет систематические обстрелы позиций наших войск вдоль линии столкновения для сковывания действий и предотвращения переброски резервов на другие направления", – объяснили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zAVpTrLuEhYfvooGaZkSnTTmJ4kDJGU5RRLv7DmUTAmGjMw559i3yye7B2LrE28il

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

В Харьковской области оккупировано около 31% территории, сообщал глава ОВА Олег Синегубов 29 мая.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, авиация, штурм, Вооруженные силы Украины, вооружение, Авдеевка, Красногоровка, артиллерия, вторжение, беспилотники, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, наступление, Семигорье, война России против Украины, Бахмут, Травневое, Новоселовка Вторая
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