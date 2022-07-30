Оккупанты планировали наступление на юге, но после огневого поражения отказались от этого – Генштаб ВСУ

"Враг [...] пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задачи", – говорится в сообщении.

Также на юге Украины российские войска, по данным Генштаба, проводили воздушную разведку, а также обстреливали позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Потемкино, Каменное, Карьерное, Новогригоровка, Великое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Заря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврийское, Николаев и Солончаки.

"В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, Россия держит в готовности к применению два носителя крылатых ракет морского базирования.

Война России против Украины. Главное (обновляется)