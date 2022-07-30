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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты планировали наступление на юге, но после огневого поражения отказались от этого – Генштаб ВСУ

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На юге идет контрнаступление ВСУ
На юге идет контрнаступление ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Херсонской области российские оккупанты собирались атаковать позиции украинских военных на правом берегу реки Днепр. Об этом проинформировал 30 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг [...] пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задачи", – говорится в сообщении.

Также на юге Украины российские войска, по данным Генштаба, проводили воздушную разведку, а также обстреливали позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Потемкино, Каменное, Карьерное, Новогригоровка, Великое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Заря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврийское, Николаев и Солончаки.

"В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.

По данным Генштаба ВСУ, Россия держит в готовности к применению два носителя крылатых ракет морского базирования.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02zAVpTrLuEhYfvooGaZkSnTTmJ4kDJGU5RRLv7DmUTAmGjMw559i3yye7B2LrE28il

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, Херсонская область, корабль, артиллерия, вторжение, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, реки, войска, российские оккупанты, контрнаступление
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