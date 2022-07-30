Оккупанты планировали наступление на юге, но после огневого поражения отказались от этого – Генштаб ВСУ

"Враг [...] пытался создать благоприятные условия для наступления в направлении Брускинское – Белогорка. В результате огневого поражения, нанесенного нашими подразделениями, отказался от выполнения задачи", – говорится в сообщении.
Также на юге Украины российские войска, по данным Генштаба, проводили воздушную разведку, а также обстреливали позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии в районе населенных пунктов Трудолюбовка, Потемкино, Каменное, Карьерное, Новогригоровка, Великое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Заря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврийское, Николаев и Солончаки.
"В Черноморской и Азовской морских зонах корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.
По данным Генштаба ВСУ, Россия держит в готовности к применению два носителя крылатых ракет морского базирования.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. Продвижение войск в этом регионе происходит медленно, но уверенно, рассказали в командовании 11 июля.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
В Херсонской ОВА сообщили 14 июля, что ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в регионе.