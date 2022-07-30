Оккупанты на юге Украины сосредоточились на том, чтобы не дать продвинуться украинским войскам – Генштаб ВСУ

"На южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА", – сообщили в Генштабе.

Россияне систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районе Николаева, а также населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское и Днепровское. Нанес авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки.

На запорожском направлении враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Зализничное, Чаривное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Нанес авиаудар возле Новомихайловки и Малых Щербаков.

"В акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает вести разведку и изолировать район ведения боевых действий. Продолжается дежурство носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в акватории Черного моря с целью нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)