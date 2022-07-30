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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты на юге Украины сосредоточились на том, чтобы не дать продвинуться украинским войскам – Генштаб ВСУ

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На юге Украины продолжаются бои
На юге Украины продолжаются бои
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook (архив)

Российские оккупанты на юге Украины активно занимаются восстановлением путей логистического обеспечения. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 30 июля.

"На южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивается на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА", – сообщили в Генштабе. 

Россияне систематически обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районе Николаева, а также населенных пунктов Трудолюбовка, Осокоровка, Токарево, Карьерное, Ивановка, Лозовое, Великое Артаково, Кобзарцы, Шевченково, Широкое, Посад-Покровское, Украинка, Партизанское и Днепровское. Нанес авиаудары вблизи Новогригоровки и Андреевки.

На запорожском направлении враг обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Зализничное, Чаривное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Нанес авиаудар возле Новомихайловки и Малых Щербаков.

"В акватории Черного моря корабельная группировка врага продолжает вести разведку и изолировать район ведения боевых действий. Продолжается дежурство носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" в акватории Черного моря с целью нанесения ракетных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины", – отметили в Генштабе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02M7nhnMw7ZvW2yd4heXDpdjB7xXvMVsLVgQM337d5GHY8CxVK4XCpKoWWy8usLfFwl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Теги: Черное море, Генштаб ВСУ, Запорожская область, Николаевская область, война России против Украины, корабли
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