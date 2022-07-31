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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия увеличила вдвое число готовых к применению носителей ракет морского базирования – данные Генштаба ВСУ

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В ВСУ рассказали, что российские корабли делают в Черном и Азовском морях
В ВСУ рассказали, что российские корабли делают в Черном и Азовском морях
Фото: ЕРА (архив)

В готовности к запуску ракет по украинской территории Россия держит четыре корабля, проинформировал 30 июля в Fаcebook в сводке на 18.00 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования", – говорится в сообщении.

Утром Генштаб ВСУ сообщал о двух готовых к запуску российских носителях таких ракет.

"Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02G6dnfHT4NYhRJ4eajAKm35kh22hyo87KMLi7Gv6eoucefMG1KujRX4dXQ6Vk8Me3l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

31 июля 2022 года в России отмечают день своего военно-морского флота.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" предупреждали, что возможны ракетные удары, так как у россиян наблюдается тяготение к "сакральности и выдающимся датам".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, оружие, война, Черное море, Генштаб ВСУ, корабль, Азовское море, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, блокирование, корабли, судоходство
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