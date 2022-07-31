Россия увеличила вдвое число готовых к применению носителей ракет морского базирования – данные Генштаба ВСУ

В ВСУ рассказали, что российские корабли делают в Черном и Азовском морях Фото: ЕРА (архив)

"В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования", – говорится в сообщении.

Утром Генштаб ВСУ сообщал о двух готовых к запуску российских носителях таких ракет.

"Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)