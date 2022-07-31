Россия увеличила вдвое число готовых к применению носителей ракет морского базирования – данные Генштаба ВСУ

"В готовности к ударам высокоточным оружием находятся четыре носителя крылатых ракет морского базирования", – говорится в сообщении.
Утром Генштаб ВСУ сообщал о двух готовых к запуску российских носителях таких ракет.
"Корабельная группировка противника в акваториях Черного и Азовского морей основные усилия сосредотачивает на блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
31 июля 2022 года в России отмечают день своего военно-морского флота.
В оперативном командовании ВСУ "Юг" предупреждали, что возможны ракетные удары, так как у россиян наблюдается тяготение к "сакральности и выдающимся датам".