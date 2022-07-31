ВСУ предупредили об угрозе ракетной атаки с моря из-за тяготения врага к "сакральности и выдающимся датам"

В ОК "Юг" назвали число российских кораблей, которые маневрируют в районе Крыма Фото: ЕРА

"Учитывая тяготение врага к сакральности и выдающимся датам, угроза ракетной атаки с моря максимально высокая, но это не исключает и применения авиации и наземных ракетных комплексов. Поэтому действия по сигналам воздушной тревоги должны быть оперативными и четкими, в районах досягаемости других видов вооружения также требуется максимальная бдительность и осторожность", – говорится в сообщении.

По данным ОК "Юг", в Черном море от мыса Тарханкут в Крыму до российского города Новороссийск маневрируют 17 боевых кораблей и катеров Черноморского флота РФ.

Носителей крылатых ракет "Калибр" среди них шесть, в общей сложности они могут сделать залп из 44 ракет.

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