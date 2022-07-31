Братчук: Заявления о якобы атаке ВСУ на Черноморский флот РФ в Севастополе – откровенная провокация

"Сообщение ТАСС о якобы украинской атаке на штаб Черноморского флота в Севастополе – откровенная провокация. Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время", – написал Братчук.

Он призвал доверять только официальным сообщениям от украинских властей и военных и напомнил, что Россия часто использует прием "информационного алиби" – обвиняет ВСУ в нападениях, которые совершает сама. В качестве недавнего примера Братчук привел убийство украинских военнопленных в оккупированной Оленовке Донецкой области. По его информации, сообщения о якобы подготовке "атаки ВСУ" по Оленовке появились в российских информресурсах еще 5 июля.

Оккупационные власти Севастополя 31 июля заявили, что штаб Черноморского флота РФ якобы атаковал украинский беспилотник, вследствие чего пострадало пять человек. Праздничные мероприятия по случаю дня ВМФ в Севастополе отменили.