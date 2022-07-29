Шустер: Освобождение юга Украины стало бы сильной заявкой на освобождение Луганска и Донецка

"Дальше по войне... Вы же видите: в Луганской области [россиянам] удалось [добиться успеха], но не до конца, что о многом говорит само по себе. В Донецкой области ничего абсолютно такого российская армия не сотворила и не может сделать. А украинцы достаточно, мне кажется, организованно и оборонялись, и, где могли, делали небольшие наступления. Конечно, это война-трения – километр туда, километр туда. В ожидании третьей фазы. Как они называют, "война за инициативу", – отметил Шустер.

По его словам, больше всего вызывает тревогу ситуация на южном направлении.

"Потому что южное направление никогда не должно было оказаться в руках России. Этого не должно было произойти. Так уж просто взят Херсон не будет. Я был немножко удивлен, честно скажу, когда министр [обороны Алексей] Резников в интервью западному средству информации сказал, что президент дал указание освободить юг. Мне не кажется, что это обязательно надо говорить публично. Некоторые вещи могут публично и не объявляться. Но это мое личное мнение", – заявил телеведущий.

Он подчеркнул, что на фронтах сейчас наблюдается подготовка к решающей фазе войны, во время которой Украина имеет возможность освободить свои территории.

"Если бы было освобождение юга, это была бы очень серьезная заявка на продолжение контрнаступления, освобождение и Луганска, и Донецка. Крым… Я уже тут цитирую президента [Украины Владимира Зеленского]: давайте дадим этому вопросу 15 лет. Вот с Крымом будем разбираться. Но то, что Украина может выйти на границы 1991 года и освободить Луганск и Донецк, я думаю, это возможно", – сказал Шустер.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)