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Шустер: Впервые в истории человечества страной руководит картель. Вместо кокаина у РФ газ и нефть, она пытается купить политиков и полицейских

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Шустер: Мексиканские картели делают то же самое на своих территориях, что и Россия в Украине
Шустер: Мексиканские картели делают то же самое на своих территориях, что и Россия в Украине
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Интерес режима в России очень узкий – сделать так, чтобы украинцы и все вокруг жили в страхе. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал телеведущий Савик Шустер.

"Проблема России в том, что впервые в истории, я бы даже сказал, в истории современного человечества, страной руководит картель. В смысле мафия, как колумбийский или мексиканский картель. Вместо кокаина у них газ и нефть, но, в принципе, туннели они роют. Называют их "потоками". Очень заинтересованы в рынке сбыта. Они пытаются купить всех полицейских и политиков, которых только могут", – акцентировал Шустер.

По его словам, позиция президента РФ Владимира Путина сходна с точкой зрения колумбийского наркобарона и террориста Пабло Эскобара.

"Я прочитал фразу Пабло Эскобара, который сказал священнику, при этом будучи, как он считал, глубоко верующим человеком: "Если я не смогу жить в Колумбии, я готов ее взорвать". А Путин говорит: "Если нет в мире места для России, мне этот мир не интересен". Чем отличаются эти фразы? Ничем", – пояснил телеведущий.

По его словам, в деятельности картеля, управляющего РФ, есть нюансы.

"У Аль Капоне был свой бухгалтер – у Путина есть свой Центральный банк. Есть Московский патриархат. Для Путина это одно из государственных предприятий, которым руководит патриарх Кирилл. Это его государственное предприятие, он так с этим предприятием и общается, и обходится. У картеля спектр мышления очень узкий. "Давайте разбомбим Харьков, давайте ударим по Виннице, давайте снесем на фиг с лица земли Мариуполь, давайте ударим по Киеву, давайте испугаем украинцев, давайте всех ввергнем в шок, давайте сделаем так, чтобы все боялись, все жили в страхе". Пабло Эскобар делал ровно то же самое в Колумбии. Мексиканские картели делают то же самое на своих территориях", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля этого года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но просчитался, война продолжается шестой месяц.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Харьков, Савик Шустер, Колумбия, патриарх Кирилл, война, Мексика, Мариуполь, нефть, кокаин, политика, мафия, война России против Украины, Московский патриархат, Страна
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