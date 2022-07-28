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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Сложно поверить, что Путин, глава ядерной державы, ничего не знал и не мог предвидеть поражение в Украине

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Шустер: О политбюро мы знали больше, чем об окружении Путина
Шустер: О политбюро мы знали больше, чем об окружении Путина
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент РФ Владимир Путин не мог не понимать последствий вторжения в Украину, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону телеведущий Савик Шустер.

"Украина, я думаю, в самом ближайшем будущем будет иметь достаточное количество людей и достаточное количество современного оружия, чтобы реально переломить ход войны и заставить Россию сделать то, чего она бы делать не хотела, – уйти", – отметил Шустер.

Он убежден, что Россия не достигла своих целей на втором этапе войны.

"О первом мы уже и говорить не будем, потому что блицкриг – это, с точки зрения военной, вообще непонятная затея. Все это объясняют тем, что Путин не знал, что ошиблась разведка и что, в общем-то, его подставили. И он сейчас проводит всякие кадровые изменения – и ничего не происходит. Мне сложно поверить, что верховный главнокомандующий ядерной державы не знал ничего, не мог предвидеть ничего из того, что потом произошло", – заявил телеведущий.

Он обратил внимание на тот факт, что сейчас действительно мало информации о происходящем внутри Кремля.

"О политбюро мы знали больше, чем об окружении Путина. Мы реально ничего не знаем. О здоровье: то у него рак, то у него какая-то эндокринологическая хроническая болезнь, то нам сегодня директор ЦРУ говорит, что он вообще-то здоров и не надо париться", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля этого года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он сказал, что цель войны – "демилитаризация и денацификация Украины". В Пентагоне заявили, что Путин рассчитывал захватить Киев за несколько дней, но просчитался, война продолжается шестой месяц.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Савик Шустер, война, Кремль, вторжение, война России против Украины, интервью, будущее
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