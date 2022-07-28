Шустер: Сложно поверить, что Путин, глава ядерной державы, ничего не знал и не мог предвидеть поражение в Украине

"Украина, я думаю, в самом ближайшем будущем будет иметь достаточное количество людей и достаточное количество современного оружия, чтобы реально переломить ход войны и заставить Россию сделать то, чего она бы делать не хотела, – уйти", – отметил Шустер.

Он убежден, что Россия не достигла своих целей на втором этапе войны.

"О первом мы уже и говорить не будем, потому что блицкриг – это, с точки зрения военной, вообще непонятная затея. Все это объясняют тем, что Путин не знал, что ошиблась разведка и что, в общем-то, его подставили. И он сейчас проводит всякие кадровые изменения – и ничего не происходит. Мне сложно поверить, что верховный главнокомандующий ядерной державы не знал ничего, не мог предвидеть ничего из того, что потом произошло", – заявил телеведущий.

Он обратил внимание на тот факт, что сейчас действительно мало информации о происходящем внутри Кремля.

"О политбюро мы знали больше, чем об окружении Путина. Мы реально ничего не знаем. О здоровье: то у него рак, то у него какая-то эндокринологическая хроническая болезнь, то нам сегодня директор ЦРУ говорит, что он вообще-то здоров и не надо париться", – подчеркнул Шустер.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)