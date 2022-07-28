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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Куда ты пришла, армия России? К решающей войне за независимость нас готовили десятки поколений

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Зеленский: Украинский народ мечтал и мечтает больше всего, чтобы над ним и Украиной не было чужого господства. Пора, чтобы эта мечта навсегда стала реальностью
Зеленский: Украинский народ мечтал и мечтает больше всего, чтобы над ним и Украиной не было чужого господства. Пора, чтобы эта мечта навсегда стала реальностью
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в победе Украины в войне, которую развязала против нее Россия.

Об этом он заявил 28 июля, выступая в Верховной Раде по случаю первого Дня государственности Украины, текст приводит сайт главы государства. 

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть смелость отмечать этот праздник на 155-й день полномасштабного вторжения РФ. Украина, по мнению Зеленского, – самое крепкое государство, которое воюет и при этом реформируется.

"Мы сделали так, что ценности свободного мира не остались просто риторикой и реально заработали для защиты цивилизации. Мы сделали так, что Европейский союз объединен больше всего за годы своего существования и укрепляется благодаря нашей с вами прочности. Мы сделали так, что все тираны этого мира увидели, какой потенциал имеет демократия. Это сделали мы, граждане Украины. Мы все – военные и гражданские, дипломаты и волонтеры, государственные служащие и бизнес, политики, общественные лидеры и медиа… Каждый и каждая, кто добросовестно работал на своем уровне ради одного – ради Украины, своей семьи и нашего будущего", – продолжил президент.

Он подчеркнул, что истории и культуре Украины – более тысячи лет. Более тысячи лет и "несокрушимому украинскому характеру, который выстоял на нашей земле под ударами многих захватчиков", добавил Зеленский. 

"Куда ты пришла, армия России, ослепленная своими жалкими амбициями? Ты пошла против нас – против тех, кого подготовили к этой решающей войне за независимость десятки и десятки поколений украинского народа, который жил и живет здесь, который боролся и борется здесь, который строил и строит здесь и который мечтал и мечтает больше всего, чтобы над ним и Украиной не было чужого господства. Пора, чтобы эта мечта навсегда стала реальностью. Это наше время! Мы реализуем эту мечту", – продолжил президент. 

Он высказал мнение, что Украинское государство станет "не новой легендой о героическом сопротивлении, а государством победителей".

"Мы станем не 300 спартанцев, которые стоят фильмов, книг и спектаклей. А многомиллионным народом-героем, который достоин жизни, достоин победы и будет учить других в мире, как защищаться, как побеждать. Мы запомнимся не как те, кто пытался, а как те, кто сохранил, усилил и передал наше государство нашим детям, чтобы они передали его своим детям. Свободное, крепкое, современное и эффективное государство", – сказал президент.

Контекст:

24 августа 2021 года, в День Независимости Украины, Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, и подписал соответствующий указ. Как объяснял президент, этот праздник будет утверждать связь между поколениями украинского народа. 

В конце мая 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности.

Кроме того, ежегодно в Украине 28 июля отмечается День крещения Руси-Украины. Праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день православная церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, культура, праздники, армия РФ, вторжение, независимость, история, Владимир Зеленский, День государственности
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