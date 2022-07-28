Зеленский: Куда ты пришла, армия России? К решающей войне за независимость нас готовили десятки поколений

Зеленский: Украинский народ мечтал и мечтает больше всего, чтобы над ним и Украиной не было чужого господства. Пора, чтобы эта мечта навсегда стала реальностью Фото: president.gov.ua

Об этом он заявил 28 июля, выступая в Верховной Раде по случаю первого Дня государственности Украины, текст приводит сайт главы государства.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть смелость отмечать этот праздник на 155-й день полномасштабного вторжения РФ. Украина, по мнению Зеленского, – самое крепкое государство, которое воюет и при этом реформируется.

"Мы сделали так, что ценности свободного мира не остались просто риторикой и реально заработали для защиты цивилизации. Мы сделали так, что Европейский союз объединен больше всего за годы своего существования и укрепляется благодаря нашей с вами прочности. Мы сделали так, что все тираны этого мира увидели, какой потенциал имеет демократия. Это сделали мы, граждане Украины. Мы все – военные и гражданские, дипломаты и волонтеры, государственные служащие и бизнес, политики, общественные лидеры и медиа… Каждый и каждая, кто добросовестно работал на своем уровне ради одного – ради Украины, своей семьи и нашего будущего", – продолжил президент.

Он подчеркнул, что истории и культуре Украины – более тысячи лет. Более тысячи лет и "несокрушимому украинскому характеру, который выстоял на нашей земле под ударами многих захватчиков", добавил Зеленский.

"Куда ты пришла, армия России, ослепленная своими жалкими амбициями? Ты пошла против нас – против тех, кого подготовили к этой решающей войне за независимость десятки и десятки поколений украинского народа, который жил и живет здесь, который боролся и борется здесь, который строил и строит здесь и который мечтал и мечтает больше всего, чтобы над ним и Украиной не было чужого господства. Пора, чтобы эта мечта навсегда стала реальностью. Это наше время! Мы реализуем эту мечту", – продолжил президент.

Он высказал мнение, что Украинское государство станет "не новой легендой о героическом сопротивлении, а государством победителей".

"Мы станем не 300 спартанцев, которые стоят фильмов, книг и спектаклей. А многомиллионным народом-героем, который достоин жизни, достоин победы и будет учить других в мире, как защищаться, как побеждать. Мы запомнимся не как те, кто пытался, а как те, кто сохранил, усилил и передал наше государство нашим детям, чтобы они передали его своим детям. Свободное, крепкое, современное и эффективное государство", – сказал президент.