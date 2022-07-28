Зеленский: Мы создаем в Украине Колледж Европы

Зеленский: Колледж станет не только профессиональной основой европейской политики Украины как члена ЕС, но и нашим вкладом в развитие европейских институций Фото: president.gov.ua

Текст его выступления приводит сайт Офиса президента.

Зеленский рассказал, что в Евросоюзе кампусы Колледжа Европы есть в бельгийском Брюгге и польском Натолине.

"Это одни из самых важных учреждений последипломного образования, которые готовят специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах. Мы создаем в Украине наш Колледж Европы. Уже подписан соответствующий меморандум между правительством Украины и Колледжем Европы в Натолине. На первом этапе в одном из украинских заведений высшего образования заработает факультет европейской интеграции, а затем на его основе – Колледж Европы в рамках президентского университета", – сообщил президент.

Зеленский уверен в скором запуске колледжа.

"Хотя мне говорили, что это не решается за месяцы – как много раз говорили это и по другим вопросам, – я знаю, что создание нашего Колледжа Европы будет длиться недолго. Я уверен, он скоро заработает. У нас уже есть опыт – переводить в месяцы то, на что отводили годы и десятилетия, и в недели – то, на что требовали от нас с вами месяцев. Такой колледж станет не только профессиональной основой европейской политики Украины как члена ЕС, но и нашим вкладом в развитие европейских институций. Вот это и есть то, что мы можем, – мы, граждане Украины. Вот это и есть наша государственность", – добавил он.