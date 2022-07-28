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Зеленский: Мы создаем в Украине Колледж Европы

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Зеленский: Колледж станет не только профессиональной основой европейской политики Украины как члена ЕС, но и нашим вкладом в развитие европейских институций
Зеленский: Колледж станет не только профессиональной основой европейской политики Украины как члена ЕС, но и нашим вкладом в развитие европейских институций
Фото: president.gov.ua

В Украине откроют Колледж Европы. Об этом, выступая 28 июля на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном Дню украинской государственности, заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Текст его выступления приводит сайт Офиса президента. 

Зеленский рассказал, что в Евросоюзе кампусы Колледжа Европы есть в бельгийском Брюгге и польском Натолине. 

"Это одни из самых важных учреждений последипломного образования, которые готовят специалистов для работы в институтах ЕС и государствах-членах. Мы создаем в Украине наш Колледж Европы. Уже подписан соответствующий меморандум между правительством Украины и Колледжем Европы в Натолине. На первом этапе в одном из украинских заведений высшего образования заработает факультет европейской интеграции, а затем на его основе – Колледж Европы в рамках президентского университета", – сообщил президент. 

Зеленский уверен в скором запуске колледжа. 

"Хотя мне говорили, что это не решается за месяцы – как много раз говорили это и по другим вопросам, – я знаю, что создание нашего Колледжа Европы будет длиться недолго. Я уверен, он скоро заработает. У нас уже есть опыт – переводить в месяцы то, на что отводили годы и десятилетия, и в недели – то, на что требовали от нас с вами месяцев. Такой колледж станет не только профессиональной основой европейской политики Украины как члена ЕС, но и нашим вкладом в развитие европейских институций. Вот это и есть то, что мы можем, – мы, граждане Украины. Вот это и есть наша государственность", – добавил он. 

Контекст:

Меморандум о сотрудничестве между украинским правительством и Колледжем Европы в Натолине 27 июля подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина и вице-ректор колледжа Ева Ошнецка-Тамецка, сообщила пресс-служба правительства Украины. 

Цель меморандума – создать национальную способность для обучения и развития экспертизы украинских государственных служащих в сфере европейской интеграции, в частности в рамках процесса переговоров по членству в ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: образование, правительство, меморандум, колледж, Брюгге, политика, Владимир Зеленский, Европа, Евросоюз, сотрудничество, Ольга Стефанишина, ЕС, День государственности
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