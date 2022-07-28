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Зеленский впервые прокомментировал законность лишения Корбана украинского гражданства

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Корбан лишен украинского гражданства согласно нормам законодательства, считает Зеленский
Корбан лишен украинского гражданства согласно нормам законодательства, считает Зеленский
Фото: Павел Дацковский / Gordonua.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все решения об утрате или получении гражданства Украины принимается "на основании действующего законодательства". Об этом украинский лидер сказал 28 июля в Киеве на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой, который пресс-служба Офиса президента транслировала в Telegram.

"Никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем его. Это постоянный процесс. И все это происходит постоянно в рамках действующего законодательства", – заявил Зеленский на брифинге с Науседой в Киеве, отвечая на вопрос о мотивах подписанного указа о лишении гражданства Геннадия Корбана.

Контекст:

Информацию о предполагаемом лишении гражданства главы штаба теробороны Днепра, бизнесмена Геннадия Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля опубликовали СМИ.

Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен согласно поручению миграционной службы от 20 июля. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому для решения этой проблемы.

26 июля Корбан сообщил, что вернулся в Польшу, но попытается снова въехать в Украину. По словам бизнесмена, относительно принятого решения о прекращении гражданства ему "никто ничего не объясняет".

Теги: Украина, Польша, Геннадий Корбан, Госпогранслужба, паспорт, гражданство, Днепр, законодательство, Владимир Зеленский, документы, Гитанас Науседа, брифинг, бизнесмен
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