Зеленский впервые прокомментировал законность лишения Корбана украинского гражданства

"Никаких спекуляций нет. Мы на регулярной основе предоставляем гражданство нашего государства или лишаем его. Это постоянный процесс. И все это происходит постоянно в рамках действующего законодательства", – заявил Зеленский на брифинге с Науседой в Киеве, отвечая на вопрос о мотивах подписанного указа о лишении гражданства Геннадия Корбана.

Контекст:

Информацию о предполагаемом лишении гражданства главы штаба теробороны Днепра, бизнесмена Геннадия Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля опубликовали СМИ.

Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен согласно поручению миграционной службы от 20 июля. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому для решения этой проблемы.

26 июля Корбан сообщил, что вернулся в Польшу, но попытается снова въехать в Украину. По словам бизнесмена, относительно принятого решения о прекращении гражданства ему "никто ничего не объясняет".