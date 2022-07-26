"Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите". Корбан сообщил, что сейчас в Польше, но намерен вернуться в Украину

Корбан заявил, что пограничники обозначили его положение как "лицо без гражданства" Фото: Gennady Korban / Facebook

"Я нахожусь в здравии и в бодром духе, несмотря на удивительные курьезы последних дней. Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе "гражданство" мое положение как "лицо без гражданства", – написал он.

Корбан заявил, что сейчас он ищет возможность вновь въехать в Украину, напомнив о наличии свидетельства о рождении, которое "никто ни приостановить, ни отменить не может".

Фото документа он опубликовал в комментариях.

Фото: Gennady Korban / Facebook

"В этом документе написано, где я родился – город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость. Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война. Ну и главное – я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну – хоть с паспортом, хоть без", – написал Корбан.

На вопросы в комментариях об основаниях лишения его гражданства Корбан ответил, что "никто ничего не объясняет".