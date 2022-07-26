"Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите". Корбан сообщил, что сейчас в Польше, но намерен вернуться в Украину

"Я нахожусь в здравии и в бодром духе, несмотря на удивительные курьезы последних дней. Я вышел из транзитной зоны. В данный момент нахожусь в Польше. Домой меня, как вы уже знаете, не впустили. Паспорт отобрали, обозначив в графе "гражданство" мое положение как "лицо без гражданства", – написал он.
Корбан заявил, что сейчас он ищет возможность вновь въехать в Украину, напомнив о наличии свидетельства о рождении, которое "никто ни приостановить, ни отменить не может".
Фото документа он опубликовал в комментариях.
"В этом документе написано, где я родился – город Днепропетровск, Украина. Однако голь на выдумки хитра, как гласит народная мудрость. Прорыва границы в стиле Саакашвили не ждите. В стране война. Ну и главное – я с первых дней войны защищал и хочу продолжать защищать свою страну – хоть с паспортом, хоть без", – написал Корбан.
На вопросы в комментариях об основаниях лишения его гражданства Корбан ответил, что "никто ничего не объясняет".
О лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля сообщили СМИ.
Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен, согласно поручению миграционной службы от 20 июля. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому за решением этой проблемы.
По данным СМИ, бизнесмен находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.
Официального подтверждения существования указа о лишении Корбана украинского гражданства до сих пор нет. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснял, что все указы главы государства, касающиеся гражданства, являются тайными, поскольку касаются персональных данных.
Мэр Днепра Борис Филатов анонсировал "план общественной поддержки" Корбана, уточнив, что о митингах и пикетах речь не идет.