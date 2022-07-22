"Можно решить это недоразумение?" Корбан после отказа во въезде в Украину обратился к Зеленскому

"В данный момент я нахожусь на въезде в Украину, пункт перехода границы "Смильница". Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт", – отметил бизнесмен.
Он опубликовал фото акта об изъятии паспорта.
"Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года, и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?" – написал Корбан.
О вероятном лишении гражданства Корбана СМИ сообщали 20 июля.
Бизнесмен, по данным ZN.UA, находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.
22 июля Корбан пытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. Пограничники мотивировали свои действия тем, что гражданство бизнесмена остановлено.