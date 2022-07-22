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"Можно решить это недоразумение?" Корбан после отказа во въезде в Украину обратился к Зеленскому

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Корбан: Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш
Корбан: Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш
Скриншот: 11 канал / YouTube

Глава территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан, которого украинские пограничники сегодня не пустили в страну, в Facebook обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"В данный момент я нахожусь на въезде в Украину, пункт перехода границы "Смильница". Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт", – отметил бизнесмен.

Он опубликовал фото акта об изъятии паспорта.

Фото: Gennady Korban / Facebook
Фото: Gennady Korban / Facebook

"Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года, и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?" – написал Корбан.

https://www.facebook.com/nabrok.military/posts/pfbid0FWLe9HKt4f7WbC3fRPPnnaxaqH2LeaSDsC4MLWJGSG1oo2Kji6b6UjfDDbWoJR79l

Контекст:

О вероятном лишении гражданства Корбана СМИ сообщали 20 июля.

Бизнесмен, по данным ZN.UA, находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.

22 июля Корбан пытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. Пограничники мотивировали свои действия тем, что гражданство бизнесмена остановлено.

Теги: Украина, Геннадий Корбан, граница, гражданство, пограничники, Владимир Зеленский
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