"Можно решить это недоразумение?" Корбан после отказа во въезде в Украину обратился к Зеленскому

Корбан: Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш Скриншот: 11 канал / YouTube

"В данный момент я нахожусь на въезде в Украину, пункт перехода границы "Смильница". Мне до сих пор кажется, что это какое-то недоразумение или розыгрыш. У меня изъяли паспорт гражданина Украины, выдали акт", – отметил бизнесмен.

Он опубликовал фото акта об изъятии паспорта.

Фото: Gennady Korban / Facebook

"Домой в Украину меня не пускают. В Днепр, где живут мои больные родители, в город и страну, которую я люблю и защищаю с 2014 года, и руковожу штабом территориальной обороны с 24 февраля 2022 года. Хочу обратиться к президенту Украины как гаранту Конституции. Можно решить это недоразумение, которое случилось со мной на пороге нашего общего дома?" – написал Корбан.