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ПРОИСШЕСТВИЯ

Погиб сын Корбана – СМИ

16-летний сын бизнесмена Геннадия Корбана – Лев Корбан – и его одноклассница погибли 5 января в ДТП, сообщило издание "Deтектив.info".

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Полиция обнаружила багги на дне реки
Полиция обнаружила багги на дне реки
Фото: detective-info.com.ua

Сын украинского бизнесмена Геннадия Корбана погиб 5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области. Об этом сообщило "Deтектив.info" со ссылкой на источники.

По информации издания, сын политика погиб вместе с одноклассницей Юлией Васик.

Telegram-канала "Карточный Офис" написал, что школьник Лев Корбан пропал днем во вторник после того, как уехал кататься с одноклассницей на багги.

Позже полиция обнаружила на дне реки багги, а в нем тела двух погибших подростков. 

"Днепр оперативный" сообщил, что происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура.

По данным издания, 16-летний подросток приехал к однокласснице в Новоалександровку из Днепра, они отправились кататься. Мать девочки, встревоженная долгим отсутствием детей, сообщила в полицию об их исчезновении. 

По предварительной информации, подростки хотели заехать на мостик, но не справились с управлением и вылетели в реку. Несмотря на небольшую глубину, они не смогли выбраться из транспортного средства, поскольку были пристегнуты. 

ВИДЕО
Видео: Днепр Оперативный LIVE / YouTube

Информацию о смерти сына Корбана подтверждают политики и журналисты в соцсетях. Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, избранный по одному из округов в Днепре, высказал Корбану в Telegram соболезнования.  

Кроме Льва, у Корбана есть еще трое сыновей

Теги: смерть, Геннадий Корбан, полиция, Днепр, Днепропетровская область, дети, школьники
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