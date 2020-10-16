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Корбан: Интервью Богдана – точно не желание помочь Зеленскому. Обида гложет. Человек был фактически президентом

Бывший глава Офиса президента Украины, адвокат Андрей Богдан мог пользоваться непониманием президента Владимира Зеленского того, как устроена власть, и успешно делал это, заявил бизнесмен Геннадий Корбан.

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По словам Корбана, Богдан (на фото) имел неограниченную власть во время пребывания на посту главы ОПУ
По словам Корбана, Богдан (на фото) имел неограниченную власть во время пребывания на посту главы ОПУ
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен и глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан в интервью "Бабелю" высказал мнение о том, что бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана "гложет обида" на президента Украины Владимира Зеленского. 

Журналистка спросила, что означают интервью Богдана после увольнения и не свидетельствуют ли они о его желании помочь Зеленскому. 

"Точно не желание [помочь]. Обида гложет. Человек был фактически президентом. Я говорил ему, что у него неограниченная власть. Он говорил, что я преувеличиваю", – ответил Корбан. 

Богдан мог пользоваться тем, что Зеленский не понимал, как устроена власть, сказал бизнесмен. "Он пользовался, и достаточно успешно. Вместо того, чтобы учить президента", – подчеркнул Корбан. 

По его данным, во времена, когда Богдан был главой ОПУ, "того, кто грузил президента, обычно отодвигали". 

"Я знаю разные эпизоды. Как-то в ОП они пригласили [главного редактора сайта "Цензор.НЕТ"] Юрия Бутусова, который им долго и детально рассказывал, что такое война, армия, разведка, что нужно делать. Да, это сложные вещи, и в этот момент [от Богдана] прозвучало: "Так, хватит грузить президента, он в этом ничего не понимает, потом придешь ко мне и расскажешь". Поэтому того, кто грузил президента, обычно отодвигали. И все – к Богдану, потому что президент этого не понимает. Выгода была в том, чтобы замкнуть процессы на себя — так, чтобы без тебя не могли обойтись. А вот оказалось, и могут, незаменимых людей нет", – рассказал он. 

По мнению Корбана, одной из ошибок Богдана была его фамильярность. 

"Это первое. Второе. Его только назначили, и я сказал: "Андрей, ты должен определиться, кто ты – серый кардинал или вице-президент". Если ты вице-президент, то ты должен ездить, красоваться, командовать, расставлять пальцы, давать интервью журналистам. Вспомните 2014 год – вся слава была у [бизнесмена, тогдашнего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря] Коломойского, хотя его здесь не было. "Если ты серый кардинал – работай, делай реформы и отдавай славу президенту". А Богдан утром был вице-президентом, а вечером играл роль серого кардинала", – резюмировал бизнесмен. 

Юрист Богдан в 2007–2010 годах занимал пост замминистра юстиции Украины, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником председателя Днепропетровской ОГА Коломойского, позже – его личным адвокатом. Среди других известных клиентов Богдана был и Корбан.

В 2019 году Богдан участвовал в президентской кампании Зеленского, был его советником по юридическим вопросам. С мая 2019 года по февраль 2020-го возглавлял Администрацию Президента (позже АП была переименована в Офис президента). 

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский сказал, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте президент говорил, что увольнение связано с "человеческими отношениями".

2 марта Богдан заявил, что возвращается к адвокатской практике.

Первое больше интервью после увольнения он дал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в начале сентября. Кроме прочего, он рассказал, из-за чего возник конфликт Зеленским, почему глава государства лишен альтернативной точки зрения и кто устраивает ему теплую информационную ванну, которая "превратилась в бетонный склеп", а также о влиянии украинских бизнесменов на президента. 

Теги: Украина, Геннадий Корбан, отставка, Владимир Зеленский, конфликт, увольнение, Андрей Богдан
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