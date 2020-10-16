Корбан: Интервью Богдана – точно не желание помочь Зеленскому. Обида гложет. Человек был фактически президентом

Бывший глава Офиса президента Украины, адвокат Андрей Богдан мог пользоваться непониманием президента Владимира Зеленского того, как устроена власть, и успешно делал это, заявил бизнесмен Геннадий Корбан.

По словам Корбана, Богдан (на фото) имел неограниченную власть во время пребывания на посту главы ОПУ Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен и глава общественного совета при горсовете Днепра Геннадий Корбан в интервью "Бабелю" высказал мнение о том, что бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана "гложет обида" на президента Украины Владимира Зеленского.

Журналистка спросила, что означают интервью Богдана после увольнения и не свидетельствуют ли они о его желании помочь Зеленскому.

"Точно не желание [помочь]. Обида гложет. Человек был фактически президентом. Я говорил ему, что у него неограниченная власть. Он говорил, что я преувеличиваю", – ответил Корбан.

Богдан мог пользоваться тем, что Зеленский не понимал, как устроена власть, сказал бизнесмен. "Он пользовался, и достаточно успешно. Вместо того, чтобы учить президента", – подчеркнул Корбан.

По его данным, во времена, когда Богдан был главой ОПУ, "того, кто грузил президента, обычно отодвигали".

"Я знаю разные эпизоды. Как-то в ОП они пригласили [главного редактора сайта "Цензор.НЕТ"] Юрия Бутусова, который им долго и детально рассказывал, что такое война, армия, разведка, что нужно делать. Да, это сложные вещи, и в этот момент [от Богдана] прозвучало: "Так, хватит грузить президента, он в этом ничего не понимает, потом придешь ко мне и расскажешь". Поэтому того, кто грузил президента, обычно отодвигали. И все – к Богдану, потому что президент этого не понимает. Выгода была в том, чтобы замкнуть процессы на себя — так, чтобы без тебя не могли обойтись. А вот оказалось, и могут, незаменимых людей нет", – рассказал он.

По мнению Корбана, одной из ошибок Богдана была его фамильярность.

"Это первое. Второе. Его только назначили, и я сказал: "Андрей, ты должен определиться, кто ты – серый кардинал или вице-президент". Если ты вице-президент, то ты должен ездить, красоваться, командовать, расставлять пальцы, давать интервью журналистам. Вспомните 2014 год – вся слава была у [бизнесмена, тогдашнего председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря] Коломойского, хотя его здесь не было. "Если ты серый кардинал – работай, делай реформы и отдавай славу президенту". А Богдан утром был вице-президентом, а вечером играл роль серого кардинала", – резюмировал бизнесмен.

Юрист Богдан в 2007–2010 годах занимал пост замминистра юстиции Украины, с декабря 2010-го по март 2014 года был правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. В 2014–2015 годах был советником председателя Днепропетровской ОГА Коломойского, позже – его личным адвокатом. Среди других известных клиентов Богдана был и Корбан.

В 2019 году Богдан участвовал в президентской кампании Зеленского, был его советником по юридическим вопросам. С мая 2019 года по февраль 2020-го возглавлял Администрацию Президента (позже АП была переименована в Офис президента).

11 февраля глава государства уволил Богдана, назначив на его место Андрея Ермака, до этого работавшего помощником президента. В ОПУ заверили, что смена руководства офиса не повлияет на политический курс государства. Богдан свою отставку не комментировал, но перед его увольнением Зеленский сказал, что в его команде есть конфликты, которые мешают работать. В марте президент говорил, что увольнение связано с "человеческими отношениями".

2 марта Богдан заявил, что возвращается к адвокатской практике.

Первое больше интервью после увольнения он дал основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в начале сентября. Кроме прочего, он рассказал, из-за чего возник конфликт Зеленским, почему глава государства лишен альтернативной точки зрения и кто устраивает ему теплую информационную ванну, которая "превратилась в бетонный склеп", а также о влиянии украинских бизнесменов на президента.