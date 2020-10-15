Корбан: Я сказал Богдану: "Ты обязан протянуть мне руку". А он положил в нее камень

Бизнесмен Геннадий Корбан рассказал, что один раз встретился с бывшим главой Офиса президента Украины Андреем Богданом после его отставки, но они не пожали друг другу руки.

Корбан (на фото) о Богдане и Тимошенко: Я достаточно поучаствовал в их судьбе Фото: Gennady Korban / Facebook

Бизнесмен Геннадий Корбан в интервью "Бабелю", которое опубликовано 15 октября, рассказал, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан и заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко некорректно поступили по отношению к нему.

"[Президента Украины Владимира] Зеленского это не касается, он-то мне ничего не должен, а эти должны. Речь не о деньгах, больше о морали. Я достаточно поучаствовал в их судьбе. А они плюнули мне в спину и сделали вид, что меня не знают. Мне они перестали быть интересны", – отметил Корбан.

По мнению Корбана, Богдан мог помочь, когда в отношении него открывались уголовные производства.

"У него была возможность повлиять как минимум. Сформировать правильное мнение, расставить все на свои места. И он мне был обязан. Я приехал в Киев. Он, будучи главой Офиса президента, приехал ко мне в офис, и у нас состоялся разговор. Я ему прямым текстом сказал: "Я для тебя немало сделал, и ты обязан протянуть мне руку в этой ситуации". А он положил в нее камень", – сказал бизнесмен.

По его словам, они встречались один раз с Богданом после его ухода из ОПУ, но не пожали друг другу руки.

Богдан был адвокатом Корбана в суде. В апреле 2016 года Корбан был приговорен к полутора годам условно по делу о похищении в 2014 году тогдашнего главы Госагентства по земельным ресурсам Сергея Рудика. Его также обвиняли в махинациях на выборах и хищениях средств собственного благотворительного фонда. В сентябре 2017 года уголовное преследование политика по этим делам было прекращено.

В августе 2016 года Печерский райсуд Киева разрешил Корбану выехать в Израиль на лечение.

В декабре 2017-го Корбан вернулся в Украину.