Указ Зеленского о лишении Коломойского, Корбана, Рабиновича и еще ряда лиц подписан, но засекречен – СМИ

Указ Зеленского засекречен, так как в ОП есть практика не публиковать документы такого содержания, пишут СМИ Фото: president.gov.ua

В указе список из 10 человек, среди них – украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и нынешний глава территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан, а также нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильковский.

Фото: Сергій Власенко / Facebook

Косвенно подлинность документа подтвердил советник главы Офиса президента, член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он предполагает, что копию Власенко передали в Центризбиркоме для подготовки решений о лишении депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского.

Факт подписания Зеленским указа подтверждают также источники ZN.UA в Офисе президента. Указ находится в разделе секретных, так как в ОП есть практика не публиковать указы об амнистии и лишении гражданства, объяснили собеседники издания.