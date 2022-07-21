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Указ Зеленского о лишении Коломойского, Корбана, Рабиновича и еще ряда лиц подписан, но засекречен – СМИ

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Указ Зеленского засекречен, так как в ОП есть практика не публиковать документы такого содержания, пишут СМИ
Указ Зеленского засекречен, так как в ОП есть практика не публиковать документы такого содержания, пишут СМИ
Фото: president.gov.ua

Указ президента Украины Владимира Зеленского о лишении гражданства ряда лиц был подписан, вероятно, еще в понедельник. Сегодня копию этого указа №502, датированного 18 июля, опубликовал, не называя своих источников, нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко.

В указе список из 10 человек, среди них – украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и нынешний глава территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан, а также нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильковский.

Фото: Сергій Власенко / Facebook
Фото: Сергій Власенко / Facebook

Косвенно подлинность документа подтвердил советник главы Офиса президента, член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он предполагает, что копию Власенко передали в Центризбиркоме для подготовки решений о лишении депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского.

Факт подписания Зеленским указа подтверждают также источники ZN.UA в Офисе президента. Указ находится в разделе секретных, так как в ОП есть практика не публиковать указы об амнистии и лишении гражданства, объяснили собеседники издания.

Контекст:

О вероятном лишении гражданства Коломойского, Корбана, Рабиновича и Васильковского СМИ сообщали 20 июля.

Корбан сейчас, по данным ZN.UA, находится в Лондоне – навещает сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал как многодетный отец малолетних детей и сегодня планировал возвращаться, но из-за сообщения о возможном аннулировании гражданства "думал, как действовать". "Если у него на границе отберут украинский паспорт, то как действовать дальше? Остаться на нейтральной части? Возвращаться в Польшу просить политическое убежище?" – рассказал источник.

Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении не сообщалось.

Коломойский, как говорил мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, находится в Днепре.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сергей Власенко, Вадим Рабинович, Геннадий Корбан, Сергей Лещенко, Игорь Коломойский, гражданство, указ, Владимир Зеленский, Игорь Васильковский
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