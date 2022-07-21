Указ Зеленского о лишении Коломойского, Корбана, Рабиновича и еще ряда лиц подписан, но засекречен – СМИ

В указе список из 10 человек, среди них – украинский бизнесмен Игорь Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и нынешний глава территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмен Геннадий Корбан, а также нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильковский.
Косвенно подлинность документа подтвердил советник главы Офиса президента, член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он предполагает, что копию Власенко передали в Центризбиркоме для подготовки решений о лишении депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского.
Факт подписания Зеленским указа подтверждают также источники ZN.UA в Офисе президента. Указ находится в разделе секретных, так как в ОП есть практика не публиковать указы об амнистии и лишении гражданства, объяснили собеседники издания.
О вероятном лишении гражданства Коломойского, Корбана, Рабиновича и Васильковского СМИ сообщали 20 июля.
Корбан сейчас, по данным ZN.UA, находится в Лондоне – навещает сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал как многодетный отец малолетних детей и сегодня планировал возвращаться, но из-за сообщения о возможном аннулировании гражданства "думал, как действовать". "Если у него на границе отберут украинский паспорт, то как действовать дальше? Остаться на нейтральной части? Возвращаться в Польшу просить политическое убежище?" – рассказал источник.
Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении не сообщалось.
Коломойский, как говорил мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, находится в Днепре.