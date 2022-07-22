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"Я застрял в приграничной зоне". Корбана не пустили в Украину и отобрали украинский паспорт

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Корбан: Адвокаты сейчас разбираются
Корбан: Адвокаты сейчас разбираются
Фото: Телеканал ДніпроTV / YouTube

Украинские пограничники не пустили в страну главу территориальной обороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом 22 июля в Telegram сообщила "Страна".

Помимо этого, сотрудники Госпогранслужбы отобрали у Корбана украинский паспорт.

На видео, которое опубликовало издание, пограничники мотивируют свои действия тем, что гражданство бизнесмена остановлено.

В комментарии "РБК-Украина" Корбан подтвердил, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте "Смильница" во Львовской области.

Бизнесмен уточнил, что у него изъяли загранпаспорт на основании президентского указа о лишении гражданства.

"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", никак. По сути, застрял здесь, в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад [в Польшу]", – сказал Корбан.

Источник "РБК-Украина" в правоохранительных органах подтвердил, что внутренний и загранпаспорт Корбана недействительны.

В то же время адвокат бизнесмена Андрей Йосипов в комментарии "Украинской правде" заявил, что пограничники не предоставили никаких документов, подтверждающих то, что его клиент лишен гражданства.

По словам адвоката, на границу прибыли представители СБУ, НАБУ и ГБР.

Контекст:

О вероятном лишении гражданства Корбана СМИ сообщали 20 июля.

Бизнесмен, по данным ZN.UA, находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.

Теги: СБУ, загранпаспорт, Украина, Геннадий Корбан, граница, гражданство, пограничники, НАБУ, ГБР
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