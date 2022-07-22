"Я застрял в приграничной зоне". Корбана не пустили в Украину и отобрали украинский паспорт

Помимо этого, сотрудники Госпогранслужбы отобрали у Корбана украинский паспорт.

На видео, которое опубликовало издание, пограничники мотивируют свои действия тем, что гражданство бизнесмена остановлено.

В комментарии "РБК-Украина" Корбан подтвердил, что пытался пересечь границу Польши и Украины в пропускном пункте "Смильница" во Львовской области.

Бизнесмен уточнил, что у него изъяли загранпаспорт на основании президентского указа о лишении гражданства.

"В результате я не могу теперь въехать ни по одному документу: ни по военному билету, ни по "Дії", никак. По сути, застрял здесь, в приграничной зоне. Адвокаты сейчас разбираются, потому что непонятно, по какому документу, например, я могу вернуться назад [в Польшу]", – сказал Корбан.

Источник "РБК-Украина" в правоохранительных органах подтвердил, что внутренний и загранпаспорт Корбана недействительны.

В то же время адвокат бизнесмена Андрей Йосипов в комментарии "Украинской правде" заявил, что пограничники не предоставили никаких документов, подтверждающих то, что его клиент лишен гражданства.

По словам адвоката, на границу прибыли представители СБУ, НАБУ и ГБР.