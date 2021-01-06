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Полиция открыла уголовное производство в связи с гибелью сына Корбана – СМИ

Национальная полиция Украины 6 января внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту гибели 16-летнего сына украинского бизнесмена Геннадия Корбана Льва Корбана, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В полиции рассказали об открытии уголовного производства в связи с гибелью сына Корбана
В полиции рассказали об открытии уголовного производства в связи с гибелью сына Корбана
Фото: Поліція Дніпропетровської області / Facebook

Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по факту гибели сына украинского бизнесмена Геннадия Корбана Льва Корбана. Об этом 6 января сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в полиции.

По информации правоохранителей, внесены сведения в ЕРДР по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). 

"Deтектив.info" сообщал, что сын Корбана погиб 5 января в дорожно-транспортном происшествии на территории Днепропетровской области. По информации издания, сын политика погиб вместе с одноклассницей Юлией Васик.

Telegram-канал "Карточный Офис" писал, что школьник  пропал после того, как уехал кататься с одноклассницей на багги.

Происшествие произошло недалеко от села Новоалександровка на реке Мокрая Сура. По их данным, 16-летний подросток приехал к однокласснице в Новоалександровку из Днепра, они отправились кататься. Мать девочки, встревоженная долгим отсутствием детей, сообщила в полицию об их исчезновении, сообщал "Днепр оперативный".

Кроме Льва, у Корбана есть еще трое сыновей.

Теги: транспорт, Украина, смерть, Геннадий Корбан, полиция, правоохранители, расследование, ЕРДР, уголовное производство
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