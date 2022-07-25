ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Коломойский, вероятно, утратил украинское гражданство. Его паспорт в базе миграционной службы помечен как "недействительный" – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Коломойский ранее упоминал, что у него три гражданства. Украинское, вероятно, он уже утратил
Коломойский ранее упоминал, что у него три гражданства. Украинское, вероятно, он уже утратил
Фото: Павел Дацковский / Gordon.ua

Украинский паспорт бизнесмена Игоря Коломойского определяется как "недействительный" в базе данных Государственной миграционной службы (ГМС), обратило внимание 25 июля издание "Forbes Украина".

Это может означать, что украинское гражданство миллиардера действительно прекращено.

Паспортные данные Коломойского, отметили в "Forbes Украина", находятся в открытом доступе в документах на официальном сайте "ПриватБанка". В базе ГМС, которая дает возможность предварительной проверки документа по серии и номеру, паспорт Коломойского, указанный в протоколах заседаний собрания акционеров "ПриватБанка" по национализации 2016 года, определяется как "недействительный".

Адвокат бизнесмена Александр Винниченко сказал изданию, что ему неизвестно о возможном лишении Коломойского гражданства. Он также отказался связываться с клиентом для выяснения этого обстоятельства. По своей инициативе бизнесмен ситуацию также не комментировал.

В то же время собеседник "Forbes Украина", принимающий участие в судебных процессах между "ПриватБанком" и бывшими владельцами (в том числе Коломойским, – "ГОРДОН") на стороне банка, рассказал на условиях анонимности, что еще накануне (24 июля) паспорт Коломойского числился в базе ГМС как действующий.

Коломойский, как говорил мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, находится в Днепре. Бизнесмен рассказывал, что у него, кроме украинского, есть гражданство Кипра и Израиля, сообщил "24 канал".

Контекст:

Указ президента Украины Владимира Зеленского о прекращении украинского гражданства ряда лиц был подписан, вероятно, еще в понедельник. 21 июля копию указа №502, датированного 18 июля, опубликовал, не называя своих источников, нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко.

В указе список из 10 человек, среди них – Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и нынешний глава территориальной обороны Днепра, бизнесмен Геннадий Корбан, а также нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильковский. 

О вероятном лишении гражданства Коломойского, Корбана, Рабиновича и Васильковского СМИ сообщали 20 июля.

Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении не сообщалось.

22 июля Корбан пытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. Пограничники мотивировали свои действия тем, что гражданство бизнесмена остановлено. Корбан обратился к Зеленскому с призывом "решить это недоразумение", публичного ответа глава государства пока не дал.

Теги: СМИ, Украина, Израиль, Вадим Рабинович, Геннадий Корбан, бизнес, Игорь Коломойский, Forbes, паспорт, гражданство, ПриватБанк, Днепр, Государственная миграционная служба, Владимир Зеленский, документы, миллиардер, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
  "Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
"Едим все свое. Огурцы вот такие!" Галкин похвастался урожаем со своего огорода в Юрмале и заговорил на грузинском. Видео
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
  Сумская о Повалий: Она сожгла мосты. Перешла грань
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Были напуганы, ранены, обгорели". Спасающий животных Суровцев поделился своей историей с музеем "Голоса Мирных"
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Покинувший Украину Яма: Я так с родителями никогда не говорил. Я кричал на них матами, потому что они не хотели уезжать из Запорожья
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
  Компания Marvel анонсировала съемки двух фильмов о "Мстителях"
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
"Не было секса целую вечность". Маск отреагировал на слухи о романе с женой своего друга и основателя Google Брина
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Наталья Кличко показала, как выглядит после того, как ложится спать с мокрыми волосами
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
Названа страна, которая примет "Евровидение 2023"
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Прекрасная. Такая сексуальная". 64-летняя Стоун снялась без бюстгальтера
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Ты подарил мне невероятный вечер в кругу украинцев". Свитолина побывала на концерте Вакарчука в Вене. Видео
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
Тина Кароль показала совместное фото с сыном
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Свободны и прекрасны". Сын Мадонны в длинном платье пустился в пляс с младшей сестрой. Видео
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Боль доводила до мыслей, что нужно завершать земной путь". Мозговая рассказала, как боролась с болезнью Лайма
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (59582)
2
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (45211)
3
"Выехал сразу, очень быстро". Судья "Танцев со звездами" Влад Яма рассказал, в какую страну уехал в первый день войны (36184)
4
"Чтобы никто не догадался, парик надевала". Муж Писанки рассказал, почему она скрывала свой диагноз (35353)
5
Гордон, Бацман, Полякова, Сумская, Вакарчук и другие поздравили военнослужащих 63-й механизированной бригады с пятилетием. Видео (33329)
6
"Красавы". Командование Воздушных сил ВСУ показало, как пилоты украинского бомбардировщика под музыку "насыпают" оккупантам. Видео (28627)
7
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (23015)
8
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (18634)
 
 
 
 