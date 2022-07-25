Коломойский, вероятно, утратил украинское гражданство. Его паспорт в базе миграционной службы помечен как "недействительный" – СМИ

Коломойский ранее упоминал, что у него три гражданства. Украинское, вероятно, он уже утратил Фото: Павел Дацковский / Gordon.ua

Это может означать, что украинское гражданство миллиардера действительно прекращено.

Паспортные данные Коломойского, отметили в "Forbes Украина", находятся в открытом доступе в документах на официальном сайте "ПриватБанка". В базе ГМС, которая дает возможность предварительной проверки документа по серии и номеру, паспорт Коломойского, указанный в протоколах заседаний собрания акционеров "ПриватБанка" по национализации 2016 года, определяется как "недействительный".

Адвокат бизнесмена Александр Винниченко сказал изданию, что ему неизвестно о возможном лишении Коломойского гражданства. Он также отказался связываться с клиентом для выяснения этого обстоятельства. По своей инициативе бизнесмен ситуацию также не комментировал.

В то же время собеседник "Forbes Украина", принимающий участие в судебных процессах между "ПриватБанком" и бывшими владельцами (в том числе Коломойским, – "ГОРДОН") на стороне банка, рассказал на условиях анонимности, что еще накануне (24 июля) паспорт Коломойского числился в базе ГМС как действующий.

Коломойский, как говорил мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, находится в Днепре. Бизнесмен рассказывал, что у него, кроме украинского, есть гражданство Кипра и Израиля, сообщил "24 канал".