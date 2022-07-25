Коломойский, вероятно, утратил украинское гражданство. Его паспорт в базе миграционной службы помечен как "недействительный" – СМИ

Это может означать, что украинское гражданство миллиардера действительно прекращено.
Паспортные данные Коломойского, отметили в "Forbes Украина", находятся в открытом доступе в документах на официальном сайте "ПриватБанка". В базе ГМС, которая дает возможность предварительной проверки документа по серии и номеру, паспорт Коломойского, указанный в протоколах заседаний собрания акционеров "ПриватБанка" по национализации 2016 года, определяется как "недействительный".
Адвокат бизнесмена Александр Винниченко сказал изданию, что ему неизвестно о возможном лишении Коломойского гражданства. Он также отказался связываться с клиентом для выяснения этого обстоятельства. По своей инициативе бизнесмен ситуацию также не комментировал.
В то же время собеседник "Forbes Украина", принимающий участие в судебных процессах между "ПриватБанком" и бывшими владельцами (в том числе Коломойским, – "ГОРДОН") на стороне банка, рассказал на условиях анонимности, что еще накануне (24 июля) паспорт Коломойского числился в базе ГМС как действующий.
Коломойский, как говорил мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, находится в Днепре. Бизнесмен рассказывал, что у него, кроме украинского, есть гражданство Кипра и Израиля, сообщил "24 канал".
Указ президента Украины Владимира Зеленского о прекращении украинского гражданства ряда лиц был подписан, вероятно, еще в понедельник. 21 июля копию указа №502, датированного 18 июля, опубликовал, не называя своих источников, нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко.
В указе список из 10 человек, среди них – Коломойский, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и нынешний глава территориальной обороны Днепра, бизнесмен Геннадий Корбан, а также нардеп от "Слуги народа" Игорь Васильковский.
О вероятном лишении гражданства Коломойского, Корбана, Рабиновича и Васильковского СМИ сообщали 20 июля.
Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении не сообщалось.
22 июля Корбан пытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. Пограничники мотивировали свои действия тем, что гражданство бизнесмена остановлено. Корбан обратился к Зеленскому с призывом "решить это недоразумение", публичного ответа глава государства пока не дал.