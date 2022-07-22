ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Данилов заявил, что олигархом в Украине может быть признан и иностранный бизнесмен

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Человек может быть олигархом, если он действует на территории Украине и имеет три из четырех критериев, прописанных в законе, отметил Данилов
Человек может быть олигархом, если он действует на территории Украине и имеет три из четырех критериев, прописанных в законе, отметил Данилов
Фото: rnbo.gov.ua

Если иностранный бизнесмен ведет деятельность на территории Украины, он может быть записан в реестр олигархов.

Об этом 21 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ведущие спросили секретаря СНБО, является ли лишение гражданства Украины основанием, чтобы не попасть в список олигархов.

При этом представители СМИ отметили, что появилась информация о пока неопубликованном указе президента Владимира Зеленского о лишении гражданства ряда лиц, среди которых украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Может ли гражданин другой страны быть зарегистрирован у нас как олигарх? Да, может", – ответил Данилов.

По его словам, человек может быть признан олигархом, если он действует на территории Украины и "имеет три из четырех критериев, которые записал наш законодатель".

Контекст:

О вероятном лишении гражданства Коломойского, бизнесмена Геннадия Корбана, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича и нардепа от "Слуги народа" Игоря Васильковского СМИ сообщали 20 июля.

Копию указа Зеленского №502 о лишении украинского гражданства 10 человек, датированного 18 июля, опубликовал, не называя своих источников, нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко.

Косвенно подлинность документа подтвердил советник главы Офиса президента, член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он предполагает, что копию Власенко передали в Центризбиркоме для подготовки решений о лишении депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского.

Факт подписания Зеленским указа подтверждают также источники ZN.UA в Офисе президента. Указ находится в разделе секретных, так как в ОП есть практика не публиковать указы об амнистии и лишении гражданства, объяснили собеседники издания.

Корбан сейчас, по данным ZN.UA, находится в Лондоне – навещает сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал как многодетный отец малолетних детей и сегодня планировал возвращаться, но из-за сообщения о возможном аннулировании гражданства "думал, как действовать".

Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении не сообщалось.

Коломойский, как говорил мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, находится в Днепре.

Теги: Украина, СНБО, Игорь Коломойский, гражданство, закон, олигархи, деятельность, Алексей Данилов, бизнесмен
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  "Ох, мои глаза. Белый медведь". Маска сняли скрытой камерой на яхте в Греции. В сети обсуждают незагорелое тело основателя Tesla
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
  Зеленская о визите в США: Казалось, смогу расслабиться. Но все наоборот. У меня стоит приложение о тревогах. Я слышала ее здесь несколько раз
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Какая у меня красотка". Галкин снял Пугачеву на видео без фильтров. Видео
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
"Просто настолько, что проще не бывает". Мозговая рассказала, как вкусно приготовить молодой картофель
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
Анатолий Анатолич показал годовалого сына, который живет во Франции
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
"У Руси был рак, агрессивная форма и немного запущен". Муж Писанки сообщил, где состоится прощание с актрисой
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
  "Мы с ней были удивлены". Зеленская рассказала, как вышло, что они с женой Байдена появились на встрече в туфлях цветов украинского флага
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Племянник Рики Мартина отозвал иск о сексуальном насилии против певца
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Жена Анатолия Анатолича рассказала, как относится к первой леди Украины
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
Дочь актера-пропагандиста Машкова: Хочу увидеть Путина в Гааге. Мои мечты имеют свойство сбываться
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Стронгмен Вирастюк рассказал, что сделает с Путиным, окажись тот рядом с ним на расстоянии вытянутой руки
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Роман Зозуля: Мы эту войну выиграем, а Путин – сукин сын
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
  Хоук призвал папу римского возглавить марш мира в поддержку Украины
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Именно этот портрет предстанет перед глазами при упоминании о Романе". Художник Перец Горький создал портрет Ратушного
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
"Я верю, что следующее лето для меня будет уже в мирной стране". Саливанчук снялась в платье с патриотическим принтом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
Патти Смит в Праге вышла на сцену с украинским флагом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (144458)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (102984)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (98672)
4
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (60694)
5
"Совсем себя не уважает", "Дно пробито". Волочкова разрешила Джигурде надеть ей трусы. Видео (60604)
6
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (49182)
7
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (39070)
8
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео (36036)
 
 
 
 