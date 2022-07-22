Данилов заявил, что олигархом в Украине может быть признан и иностранный бизнесмен

Человек может быть олигархом, если он действует на территории Украине и имеет три из четырех критериев, прописанных в законе, отметил Данилов Фото: rnbo.gov.ua

Об этом 21 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Ведущие спросили секретаря СНБО, является ли лишение гражданства Украины основанием, чтобы не попасть в список олигархов.

При этом представители СМИ отметили, что появилась информация о пока неопубликованном указе президента Владимира Зеленского о лишении гражданства ряда лиц, среди которых украинский бизнесмен Игорь Коломойский.

"Может ли гражданин другой страны быть зарегистрирован у нас как олигарх? Да, может", – ответил Данилов.

По его словам, человек может быть признан олигархом, если он действует на территории Украины и "имеет три из четырех критериев, которые записал наш законодатель".