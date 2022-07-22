Данилов заявил, что олигархом в Украине может быть признан и иностранный бизнесмен

Об этом 21 июля в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Ведущие спросили секретаря СНБО, является ли лишение гражданства Украины основанием, чтобы не попасть в список олигархов.
При этом представители СМИ отметили, что появилась информация о пока неопубликованном указе президента Владимира Зеленского о лишении гражданства ряда лиц, среди которых украинский бизнесмен Игорь Коломойский.
"Может ли гражданин другой страны быть зарегистрирован у нас как олигарх? Да, может", – ответил Данилов.
По его словам, человек может быть признан олигархом, если он действует на территории Украины и "имеет три из четырех критериев, которые записал наш законодатель".
О вероятном лишении гражданства Коломойского, бизнесмена Геннадия Корбана, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича и нардепа от "Слуги народа" Игоря Васильковского СМИ сообщали 20 июля.
Копию указа Зеленского №502 о лишении украинского гражданства 10 человек, датированного 18 июля, опубликовал, не называя своих источников, нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко.
Косвенно подлинность документа подтвердил советник главы Офиса президента, член набсовета "Укрзалізниці" Сергей Лещенко. Он предполагает, что копию Власенко передали в Центризбиркоме для подготовки решений о лишении депутатских полномочий Рабиновича и Васильковского.
Факт подписания Зеленским указа подтверждают также источники ZN.UA в Офисе президента. Указ находится в разделе секретных, так как в ОП есть практика не публиковать указы об амнистии и лишении гражданства, объяснили собеседники издания.
Корбан сейчас, по данным ZN.UA, находится в Лондоне – навещает сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал как многодетный отец малолетних детей и сегодня планировал возвращаться, но из-за сообщения о возможном аннулировании гражданства "думал, как действовать".
Рабинович говорил "Украинской правде" в марте, что находится за границей, но ищет возможность вернуться в Украину. О его возвращении не сообщалось.
Коломойский, как говорил мэр Днепра Борис Филатов в конце марта, находится в Днепре.