Подоляк о ситуации с Корбаном: Оцениваю крайне негативно подобный уровень коммуникации

Подоляк о коммуникации от представителей ОП: Я считаю, что нужно смотреть на то, кто ты, для того, чтобы хайповать в своих социальных сетях Фото: president.gov.ua

Подоляк сразу подчеркнул, что все указы главы государства, касающиеся гражданства, всегда являются тайными, поскольку касаются персональных данных. В Офисе президента не могут комментировать такие указы – право на это имеет только сам человек, который получил или потерял гражданство, и его представители.

В то же время журналисты попросили Подоляка оценить уровень коммуникации в этом кейсе. "Радио НВ" напомнило, что информацию о предполагаемом лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича кто-то "слил" СМИ, потом скан указа без подписи опубликовал, в частности, советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, и, наконец, на этом фоне Корбана не пустили в страну.

"Я лично оцениваю крайне негативно подобный уровень и коммуникации и традицию теории заговоров, вбрасывание через анонимные каналы каких-либо документов с комментариями, конспирологию – все, что мы видим в этом кейсе. Считаю, что государство должно работать по жестким правилам. Если нельзя коммуницировать все, что касается личности и ее прав, то это должно только так происходить. Не нужно хайповать на этом", – заявил Подоляк.

По его словам, после того, как появились заявления самого Корбана, нужна коммуникация со стороны правоохранительных органов, имеющих прямое отношение к этой ситуации.

"Мы должны научиться работать прозрачно и по правилам", – заметил Подоляк.

На вопрос, обсуждал ли он ситуацию с Лещенко, представитель ОП ответил: "Безусловно".

"Внутренние наши процессы, в частности дисциплинарные, мы не будем публично обсуждать. Но есть определенные принципы, которые должны соблюдать все работники, которые исходят из той или иной публичной коммуникации от ОП. Я считаю, что нужно смотреть на то, кто ты, для того, чтобы хайповать в своих социальных сетях", – добавил советник главы ОП.