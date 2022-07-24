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Подоляк о ситуации с Корбаном: Оцениваю крайне негативно подобный уровень коммуникации

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Подоляк о коммуникации от представителей ОП: Я считаю, что нужно смотреть на то, кто ты, для того, чтобы хайповать в своих социальных сетях
Подоляк о коммуникации от представителей ОП: Я считаю, что нужно смотреть на то, кто ты, для того, чтобы хайповать в своих социальных сетях
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на ситуацию с прекращением гражданства и недопуском в Украину главы штаба теробороны Днепропетровской области, бизнесмена Геннадия Корбана. Он дал комментарий по этому поводу "Радио НВ" 23 июля.

Подоляк сразу подчеркнул, что все указы главы государства, касающиеся гражданства, всегда являются тайными, поскольку касаются персональных данных. В Офисе президента не могут комментировать такие указы – право на это имеет только сам человек, который получил или потерял гражданство, и его представители. 

В то же время журналисты попросили Подоляка оценить уровень коммуникации в этом кейсе. "Радио НВ" напомнило, что информацию о предполагаемом лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича кто-то "слил" СМИ, потом скан указа без подписи опубликовал, в частности, советник главы Офиса президента Сергей Лещенко, и, наконец, на этом фоне Корбана не пустили в страну.

"Я лично оцениваю крайне негативно подобный уровень и коммуникации и традицию теории заговоров, вбрасывание через анонимные каналы каких-либо документов с комментариями, конспирологию – все, что мы видим в этом кейсе. Считаю, что государство должно работать по жестким правилам. Если нельзя коммуницировать все, что касается личности и ее прав, то это должно только так происходить. Не нужно хайповать на этом", – заявил Подоляк. 

По его словам, после того, как появились заявления самого Корбана, нужна коммуникация со стороны правоохранительных органов, имеющих прямое отношение к этой ситуации.

"Мы должны научиться работать прозрачно и по правилам", – заметил Подоляк. 

На вопрос, обсуждал ли он ситуацию с Лещенко, представитель ОП ответил: "Безусловно".

"Внутренние наши процессы, в частности дисциплинарные, мы не будем публично обсуждать. Но есть определенные принципы, которые должны соблюдать все работники, которые исходят из той или иной публичной коммуникации от ОП. Я считаю, что нужно смотреть на то, кто ты, для того, чтобы хайповать в своих социальных сетях", – добавил советник главы ОП. 

Контекст:

22 июля Корбан пытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен, согласно поручению миграционной службы от 20 июля. 

Бизнесмен, по данным ZN.UA, находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.

Теги: Геннадий Корбан, Сергей Лещенко, паспорт, гражданство, документы, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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