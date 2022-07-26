Филатов: Недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра

"Штаб обороны города, который возглавлял Геннадий, активно работает. Да, у нас теперь возникло много логистических, транспортных, финансовых и просто моральных проблем из-за того, что огромное количество вопросов/контактов было замкнуто лично на Корбана... Да, недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра. И это горько, несправедливо и бессмысленно", – заявил Филатов.

Сейчас мэр, по его словам, лично разбирается с этими задачами.



"Геннадий на связи, он, наконец, покинул транзитную зону, куда его выставили без документов как человека без гражданства. Он дистанционно помогает нам и абсолютно включен в работу штаба", – сообщил Филатов.

Он отметил, что последние дни десятки людей задавали ему "одни и те же вопросы" по поводу ситуации с Корбаном.

"Отвечаю сразу. У меня нет на них ответов. Задавайте эти вопросы власти, которая молчит уже который день, несмотря на огромное общественное возмущение. И пытается оправдаться через анонимные вбросы через Telegram-каналы и различные мерзости, которые пишут боты с закрытых профилей", – заявил мэр.

Филатов подчеркнул, что "днепряне своих не бросают", и анонсировал в ближайшее время "план общественной поддержки Геннадия".

"Но сразу предупреждаю: горячим головам остыть! Никаких митингов, пикетов и демонстраций! Действуем исключительно в правовом поле, обращаемся с петициями, демонстрируем спокойствие, берем моральным авторитетом", – добавил он.