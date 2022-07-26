Филатов: Недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра

"Штаб обороны города, который возглавлял Геннадий, активно работает. Да, у нас теперь возникло много логистических, транспортных, финансовых и просто моральных проблем из-за того, что огромное количество вопросов/контактов было замкнуто лично на Корбана... Да, недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра. И это горько, несправедливо и бессмысленно", – заявил Филатов.
Сейчас мэр, по его словам, лично разбирается с этими задачами.
"Геннадий на связи, он, наконец, покинул транзитную зону, куда его выставили без документов как человека без гражданства. Он дистанционно помогает нам и абсолютно включен в работу штаба", – сообщил Филатов.
Он отметил, что последние дни десятки людей задавали ему "одни и те же вопросы" по поводу ситуации с Корбаном.
"Отвечаю сразу. У меня нет на них ответов. Задавайте эти вопросы власти, которая молчит уже который день, несмотря на огромное общественное возмущение. И пытается оправдаться через анонимные вбросы через Telegram-каналы и различные мерзости, которые пишут боты с закрытых профилей", – заявил мэр.
Филатов подчеркнул, что "днепряне своих не бросают", и анонсировал в ближайшее время "план общественной поддержки Геннадия".
"Но сразу предупреждаю: горячим головам остыть! Никаких митингов, пикетов и демонстраций! Действуем исключительно в правовом поле, обращаемся с петициями, демонстрируем спокойствие, берем моральным авторитетом", – добавил он.
Информацию о предполагаемом лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля опубликовали СМИ.
Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен, согласно поручению миграционной службы от 20 июля. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому за решением этой проблемы.
По данным СМИ, бизнесмен находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.
Официального подтверждения существования указа о лишении Корбана украинского гражданства до сих пор нет. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснял, что все указы главы государства, касающиеся гражданства, являются тайными, поскольку касаются персональных данных.