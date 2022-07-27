ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Сейчас как никогда необходимо единство власти и общества". Украинские политики и общественные деятели просят Зеленского вернуть Корбану гражданство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
22 июля Корбан сообщил, что сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в Украину и отобрали украинский паспорт
22 июля Корбан сообщил, что сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в Украину и отобрали украинский паспорт
Фото: Gennady Korban / Facebook

Более сотни политических и общественных деятелей, представители бизнеса и культуры подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пересмотреть решение о лишении гражданства главы Штаба территориальной обороны Днепра Геннадия Корбана. Текст письма опубликовал в авторской колонке на "Украинской правде" народный депутат Дмитрий Ярош.

Авторы письма считают, что лишение гражданства и запрет на въезд в Украину Корбану нарушают ст. 25 Конституции Украины и "не имеют ничего общего с законом".

По мнению подписантов, это наносит удар по авторитету государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии.

Они считают "весомым и бесспорным" вклад Корбана в дело защиты Украины как сейчас, так и в 2014 году, когда началась агрессия России против Украины.

"Сейчас как никогда необходимо единство всех украинцев ради победы Украины в священной войне за независимость. И все, что этому мешает – политические игры, сведение личных счетов, все мелочное и несогласованное с правом и государственным интересом, – должно быть отвергнуто или хотя бы отложено", – говорится в тексте письма.

Подписавшие просят Зеленского поручить комиссии по гражданству при президенте провести проверку по решению, принятому по Корбану, и восстановить его права "как гражданина Украины".

На момент публикации обращение поддержали около 120 человек. Среди них – мэры многих городов, бывшие народные депутаты и чиновники, бизнесмены, волонтеры и журналисты.

Контекст:

О лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля сообщили СМИ.

Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.

22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен, согласно поручению миграционной службы от 20 июля. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому за решением этой проблемы.

По данным СМИ, бизнесмен находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.

Официального подтверждения существования указа о лишении Корбана украинского гражданства до сих пор нет. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснял, что все указы главы государства, касающиеся гражданства, являются тайными, поскольку касаются персональных данных.

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра, и анонсировал "план общественной поддержки" Корбана, уточнив, что о митингах и пикетах речь не идет. 

Сам Корбан 26 июля заявил, что "прорыва границы в стиле Саакашвили" не планирует. По его словам, он в Польше, но намерен вернуться в Украину.

Теги: Геннадий Корбан, Дмитрий Ярош, паспорт, гражданство, Владимир Зеленский, Украинская правда, обращение, письмо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Виделись мы в аэропорту. Костя был один, без Веры". Бывшая жена Константина Меладзе высказалась о его браке с Брежневой
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Произвели впечатление уставших, но несгибаемых людей". "Укрзалізниця" рассказала подробности визита Лейбовиц в Киев для съемки Зеленских
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
"Гортензии и донаты – прекрасный набор, чтобы стать свидетелем милосердия". Солистка Vivienne Mort выступила в Польше на домотканом ковре
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
В сети показали, как выглядит мать 28-летнего мужа 40-летней Спирс
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
"Неважно, где мы находимся". Жена Ярославского, чей родной город находится в оккупации, ответила на упреки после фотосессии на яхте
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
34-летний Dantes показал, как выглядела его мать в молодости, и рассказал о двух ее мужьях
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Очень красиво", "Крутой перевод". Цибульская спела "Красное вино" Каменских на украинском языке. Видео
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Какой ужас", "Куры в курятнике лучше живут". Гордон показал жизнь в российской деревне
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
"Разведка локации". 63-летняя Мадонна прогулялась по ночному Нью-Йорку
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
Виктория Бекхэм показала, как отдыхает со стаканом водки с тоником
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Высший сорт". 53-летняя Лопес снялась в черном боди
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
"Красивая кошечка", "Вот так поворот". Дорофеева снялась, лежа на лужайке
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
  "Океан Ельзи" презентовала клип на песню "Квіти мінних зон" и объявила сбор средств на пикапы для ВСУ. Видео
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik
Приходько назвала одним словом находящихся за границей во время войны в Украине Потапа, Яму и недавно вернувшегося Monatik
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Барби". Новая пассия бывшего мужа Ани Лорак снялась в розовом купальнике в полный рост. Фото
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
"Воздушное творожное облако". Рецепт десерта с абрикосами от жены продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Смешно и страшно", "Алкольвица". Гордон показал, как выглядит "русская красавица" (195010)
2
"Вот оно какое – женское счастье". Залужный показал совместное фото с женой Еленой и признался ей в любви (169152)
3
"Вау! Горячо и красиво". 53-летняя Лопес снялась без одежды и белья (131590)
4
"Красивая, как все наше семейство вместе". Жена Луценко показала младшую внучку (100670)
5
"Чтобы стоял в каждом доме". Арестович показал, как он влияет на постельные отношения мужчин и женщин (92983)
6
В очках и с заметно отросшей седой бородой. В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник. Фото (71656)
7
"Лиза невероятной красоты растет!", "Как выросла". Галкин показал, как дочь делает ему массаж (69832)
8
"Именно горчица придает особый вкус". Украинский кулинарный эксперт рассказала, как приготовить кисло-сладкие маринованные огурцы (48035)
 
 
 
 