"Сейчас как никогда необходимо единство власти и общества". Украинские политики и общественные деятели просят Зеленского вернуть Корбану гражданство

Авторы письма считают, что лишение гражданства и запрет на въезд в Украину Корбану нарушают ст. 25 Конституции Украины и "не имеют ничего общего с законом".
По мнению подписантов, это наносит удар по авторитету государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии.
Они считают "весомым и бесспорным" вклад Корбана в дело защиты Украины как сейчас, так и в 2014 году, когда началась агрессия России против Украины.
"Сейчас как никогда необходимо единство всех украинцев ради победы Украины в священной войне за независимость. И все, что этому мешает – политические игры, сведение личных счетов, все мелочное и несогласованное с правом и государственным интересом, – должно быть отвергнуто или хотя бы отложено", – говорится в тексте письма.
Подписавшие просят Зеленского поручить комиссии по гражданству при президенте провести проверку по решению, принятому по Корбану, и восстановить его права "как гражданина Украины".
На момент публикации обращение поддержали около 120 человек. Среди них – мэры многих городов, бывшие народные депутаты и чиновники, бизнесмены, волонтеры и журналисты.
О лишении гражданства Корбана, а также украинского бизнесмена Игоря Коломойского и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича 20 июля сообщили СМИ.
Позднее скан указа президента без подписи опубликовали нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко и советник главы Офиса президента Сергей Лещенко.
22 июля Корбан сообщил, что попытался вернуться в Украину, однако сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в страну и отобрали украинский паспорт. В акте изъятия говорилось, что документ недействителен, согласно поручению миграционной службы от 20 июля. Бизнесмен обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому за решением этой проблемы.
По данным СМИ, бизнесмен находился в Лондоне – навещал сына. Собеседники "Украинской правды" в его окружении говорили, что он выехал из Украины как многодетный отец малолетних детей.
Официального подтверждения существования указа о лишении Корбана украинского гражданства до сих пор нет. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пояснял, что все указы главы государства, касающиеся гражданства, являются тайными, поскольку касаются персональных данных.
Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что недопуск в Украину Корбана полностью разрушил управление штабом обороны Днепра, и анонсировал "план общественной поддержки" Корбана, уточнив, что о митингах и пикетах речь не идет.
Сам Корбан 26 июля заявил, что "прорыва границы в стиле Саакашвили" не планирует. По его словам, он в Польше, но намерен вернуться в Украину.