"Сейчас как никогда необходимо единство власти и общества". Украинские политики и общественные деятели просят Зеленского вернуть Корбану гражданство

22 июля Корбан сообщил, что сотрудники Госпогранслужбы отказали ему во въезде в Украину и отобрали украинский паспорт Фото: Gennady Korban / Facebook

Авторы письма считают, что лишение гражданства и запрет на въезд в Украину Корбану нарушают ст. 25 Конституции Украины и "не имеют ничего общего с законом".

По мнению подписантов, это наносит удар по авторитету государства как правового и европейского, а в условиях войны – по обороноспособности Днепра как одного из ключевых центров сопротивления российской агрессии.

Они считают "весомым и бесспорным" вклад Корбана в дело защиты Украины как сейчас, так и в 2014 году, когда началась агрессия России против Украины.

"Сейчас как никогда необходимо единство всех украинцев ради победы Украины в священной войне за независимость. И все, что этому мешает – политические игры, сведение личных счетов, все мелочное и несогласованное с правом и государственным интересом, – должно быть отвергнуто или хотя бы отложено", – говорится в тексте письма.

Подписавшие просят Зеленского поручить комиссии по гражданству при президенте провести проверку по решению, принятому по Корбану, и восстановить его права "как гражданина Украины".

На момент публикации обращение поддержали около 120 человек. Среди них – мэры многих городов, бывшие народные депутаты и чиновники, бизнесмены, волонтеры и журналисты.