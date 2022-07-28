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Науседа вручил Зеленскому "и всему народу Украины" высшую государственную награду Литвы – орден Витовта. Видео

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Науседа вручил награду Зеленскому на заседании Рады
Науседа вручил награду Зеленскому на заседании Рады
Фото: president.gov.ua

Президент Литвы Гитанас Науседа 28 июля во время визита в Украину выступил на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном первому Дню государственности Украины. Запись его выступления обнародовали на YouTube-канале Офиса президента.

Науседа в Раде вручил президенту Украины высшую государственную награду Литвы – орден Витовта. 

"Для меня будет большой честью вручить орден Витовта Великого с золотой цепью президенту Зеленскому, а вместе с ним – и всему украинскому народу. Пусть эта высшая литовская государственная награда символизирует историческое единство наших народов, совместную борьбу и победы. Вместе к победе! Слава Украине!" – сказал он на украинском. Речь Науседы в украинском парламенте несколько раз прерывали аплодисменты. 

После этого он вручил президенту Украины орден. Зеленский отметил в Facebook, что для него было честью получить эту награду.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02SnqXsJ2mDyf1rpbuSCpupiFqX1yopLi5PDxQkdBCRaMfrjPrjn62uMfin89RhBJAl

"Особенно приятно, что наша встреча [с Науседой] проходит в такой знаковый для нашей страны день – День государственности. Для меня было большой честью получить сегодня высшую награду Литвы – орден Витаутаса Великого. В первую очередь это награда для всех украинцев. А также это символ исторического единства и общих ценностей наших народов", – написал он, подчеркнув, что Науседа – большой друг Украины. 

видео

Видео: Офіс Президента України / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Владимир Зеленский, украинцы, Гитанас Науседа, заседание, орден
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