Науседа вручил Зеленскому "и всему народу Украины" высшую государственную награду Литвы – орден Витовта. Видео

Науседа в Раде вручил президенту Украины высшую государственную награду Литвы – орден Витовта.

"Для меня будет большой честью вручить орден Витовта Великого с золотой цепью президенту Зеленскому, а вместе с ним – и всему украинскому народу. Пусть эта высшая литовская государственная награда символизирует историческое единство наших народов, совместную борьбу и победы. Вместе к победе! Слава Украине!" – сказал он на украинском. Речь Науседы в украинском парламенте несколько раз прерывали аплодисменты.

После этого он вручил президенту Украины орден. Зеленский отметил в Facebook, что для него было честью получить эту награду.

"Особенно приятно, что наша встреча [с Науседой] проходит в такой знаковый для нашей страны день – День государственности. Для меня было большой честью получить сегодня высшую награду Литвы – орден Витаутаса Великого. В первую очередь это награда для всех украинцев. А также это символ исторического единства и общих ценностей наших народов", – написал он, подчеркнув, что Науседа – большой друг Украины.