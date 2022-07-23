Первая леди Литвы приехала в Украину

"В Киев прибыла первая леди Литвы, моя жена Диана. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали нас всех немного украинцами. Мы должны поддерживать Украину, так как здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас", – написал он и опубликовал фото своей жены на вокзале.

First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world's heart today beats in * . Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with * as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ — Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) July 23, 2022

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил в Telegram, что супруга президента Литвы прибыла на запланированный на сегодня второй Саммит первых леди и джентльменов, посвященный вопросу послевоенного восстановления страны. Часть гостей будет присутствовать на саммите лично, некоторые присоединятся в формате телемоста.