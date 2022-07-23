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Первая леди Литвы приехала в Украину

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Науседене прибыла на Саммит первых леди и джентльменов
Науседене прибыла на Саммит первых леди и джентльменов
Фото: Diana Nausediene / Facebook

В Киев прибыла первая леди Литвы Диана Науседене. Об этом президент Литвы Гитанас Науседа сообщил в Twitter.

"В Киев прибыла первая леди Литвы, моя жена Диана. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали нас всех немного украинцами. Мы должны поддерживать Украину, так как здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас", – написал он и опубликовал фото своей жены на вокзале.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил в Telegram, что супруга президента Литвы прибыла на запланированный на сегодня второй Саммит первых леди и джентльменов, посвященный вопросу послевоенного восстановления страны. Часть гостей будет присутствовать на саммите лично, некоторые присоединятся в формате телемоста.

Контекст:

Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.

Мероприятие было направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.

Кроме Зеленской, гостями саммита стали первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, а также жена президента Европейского совета и дочь президента Ливана (часть из них – в онлайн-режиме).

В качестве звездной гостьи на саммите выступила голливудская актриса Робин Райт. Среди приглашенных спикеров-экспертов были глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, американский публицист, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Насим Николас Талеб, а также афганская кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала из Афганистана.

Теги: Литва, саммит, визит, Гитанас Науседа
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