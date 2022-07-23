Первая леди Литвы приехала в Украину

"В Киев прибыла первая леди Литвы, моя жена Диана. Сердце мира сегодня бьется в Украине. Украинские герои сделали нас всех немного украинцами. Мы должны поддерживать Украину, так как здесь идет решающая борьба за свободу и независимость всех нас", – написал он и опубликовал фото своей жены на вокзале.
First Lady of Lithuania, my wife Diana, has arrived in Kyiv. The world's heart today beats in * . Ukrainian heroes have made us all a bit Ukrainian. We must stand with * as here the decisive struggle for freedom and independence of us all goes on. pic.twitter.com/0BuGwL9ApQ— Gitanas Naus * da (@GitanasNauseda) July 23, 2022
Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил в Telegram, что супруга президента Литвы прибыла на запланированный на сегодня второй Саммит первых леди и джентльменов, посвященный вопросу послевоенного восстановления страны. Часть гостей будет присутствовать на саммите лично, некоторые присоединятся в формате телемоста.
Первый саммит первых леди и джентльменов состоялся в Киеве 23 августа 2021 года. В ходе саммита была основана международная платформа для решения гуманитарных проблем по всему миру.
Мероприятие было направлено на решение ряда гуманитарных вопросов, таких как равный доступ к медицинским услугам и образованию, а также обеспечение равных возможностей в сфере культуры и развитие в новых условиях, которые возникли из-за пандемии коронавируса.
Кроме Зеленской, гостями саммита стали первые леди Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, а также жена президента Европейского совета и дочь президента Ливана (часть из них – в онлайн-режиме).
В качестве звездной гостьи на саммите выступила голливудская актриса Робин Райт. Среди приглашенных спикеров-экспертов были глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, американский публицист, автор бестселлеров "Черный лебедь" и "Антихрупкость" Насим Николас Талеб, а также афганская кинорежиссер Сахра Карими, которую Украина эвакуировала из Афганистана.