Зеленский анонсировал "исторические решения" для участия Украины в жизни ЕС

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.
"Среди главных тем – финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украина – ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский союз. Вскоре могут быть весомые новости по этому поводу – готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", – сказал Зеленский.
Президент также отметил, что сегодня обсудил усиление давления на Россию за войну и дополнительную поддержку для Украины во время встречи с главами МИД Австрии и Чехии Александром Шалленбергом и Яном Липавским.
"Чехия председательствует в Совете Европейского союза, и поэтому важно, чтобы чешское лидерство сохраняло всю существующую мощность. За эти полгода должны сделать базовые шаги, чтобы подготовить начало переговоров по членству Украины в ЕС", – подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку Чехии на пути в ЕС.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.