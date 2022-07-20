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Зеленский анонсировал "исторические решения" для участия Украины в жизни ЕС

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Зеленский: Готовимся к проведению очередного саммита Украина ЕС
Зеленский: Готовимся к проведению очередного саммита Украина – ЕС
Фото: Andrij Sybiha / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля провел разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Среди главных тем – финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украина – ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский союз. Вскоре могут быть весомые новости по этому поводу – готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что сегодня обсудил усиление давления на Россию за войну и дополнительную поддержку для Украины во время встречи с главами МИД Австрии и Чехии Александром Шалленбергом и Яном Липавским.

"Чехия председательствует в Совете Европейского союза, и поэтому важно, чтобы чешское лидерство сохраняло всю существующую мощность. За эти полгода должны сделать базовые шаги, чтобы подготовить начало переговоров по членству Украины в ЕС", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку Чехии на пути в ЕС.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/577003940715853/

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Теги: Украина, Чехия, переговоры, МИД Чехии, Совет ЕС, Европейский союз, Владимир Зеленский, саммит, президент, Евросоюз, МИД Австрии, Шарль Мишель, вступ, встреча, членство, Александер Шалленберг, ЕС, Ян Липавский
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