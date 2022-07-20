Зеленский анонсировал "исторические решения" для участия Украины в жизни ЕС

Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Среди главных тем – финансовая поддержка для Украины. Готовимся к проведению очередного саммита Украина – ЕС, а также к институциональному усилению нашего государства на пути в Европейский союз. Вскоре могут быть весомые новости по этому поводу – готовим некоторые исторические решения для нашего участия в жизни объединенной Европы", – сказал Зеленский.

Президент также отметил, что сегодня обсудил усиление давления на Россию за войну и дополнительную поддержку для Украины во время встречи с главами МИД Австрии и Чехии Александром Шалленбергом и Яном Липавским.

"Чехия председательствует в Совете Европейского союза, и поэтому важно, чтобы чешское лидерство сохраняло всю существующую мощность. За эти полгода должны сделать базовые шаги, чтобы подготовить начало переговоров по членству Украины в ЕС", – подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку Чехии на пути в ЕС.