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Украина рассчитывает на поддержку Чехии на пути в ЕС – Зеленский

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Зеленский поблагодарил Шалленберга (слева) и Липавского (справа) за теплый прием и помощь украинцам, которые из-за войны выехали в Австрию и Чехию
Зеленский поблагодарил Шалленберга (слева) и Липавского (справа) за теплый прием и помощь украинцам, которые из-за войны выехали в Австрию и Чехию
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля провел встречу в Киеве с главами МИД Австрии и Чехии Александром Шалленбергом и Яном Липавским.

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Это мощная поддержка. У нас впереди большая работа в отношении тех важных вещей, которые советуют нам европейское общество, Европейский совет, Европейская комиссия, – сказал президент. – Очень хотелось бы, чтобы была новая страница в жизни Украины как полноправного члена Европейского союза. И эта новая страница – это начало диалога по вступлению в Евросоюз".

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку в этом вопросе Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.

Глава государства также поблагодарил глав МИД Австрии и Чехии за теплый прием и помощь украинцам, которые из-за войны выехали в эти страны.

Липавский и Шалленберг приехали в Киев 20 июля для переговоров с представителями Украины.

Перед встречей с Зеленским главы МИД Чехии и Австрии посетили освобожденные в начале апреля от российских оккупантов Ирпень и Гостомель.

Контекст:

28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

Теги: Киев, Украина, Австрия, переговоры, МИД Чехии, Совет ЕС, Европейский союз, Владимир Зеленский, президент, Евросоюз, МИД Австрии, вступ, встреча, членство, Александер Шалленберг, ЕС, Ян Липавский
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