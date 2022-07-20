Украина рассчитывает на поддержку Чехии на пути в ЕС – Зеленский

Зеленский поблагодарил Шалленберга (слева) и Липавского (справа) за теплый прием и помощь украинцам, которые из-за войны выехали в Австрию и Чехию Фото: president.gov.ua

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Это мощная поддержка. У нас впереди большая работа в отношении тех важных вещей, которые советуют нам европейское общество, Европейский совет, Европейская комиссия, – сказал президент. – Очень хотелось бы, чтобы была новая страница в жизни Украины как полноправного члена Европейского союза. И эта новая страница – это начало диалога по вступлению в Евросоюз".

По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку в этом вопросе Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.

Глава государства также поблагодарил глав МИД Австрии и Чехии за теплый прием и помощь украинцам, которые из-за войны выехали в эти страны.

Липавский и Шалленберг приехали в Киев 20 июля для переговоров с представителями Украины.

Перед встречей с Зеленским главы МИД Чехии и Австрии посетили освобожденные в начале апреля от российских оккупантов Ирпень и Гостомель.