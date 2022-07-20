Украина рассчитывает на поддержку Чехии на пути в ЕС – Зеленский

Об этом сообщил пресс-центр Офиса президента Украины.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил Австрию и Чехию за поддержку решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.
"Это мощная поддержка. У нас впереди большая работа в отношении тех важных вещей, которые советуют нам европейское общество, Европейский совет, Европейская комиссия, – сказал президент. – Очень хотелось бы, чтобы была новая страница в жизни Украины как полноправного члена Европейского союза. И эта новая страница – это начало диалога по вступлению в Евросоюз".
По словам Зеленского, Украина рассчитывает на поддержку в этом вопросе Чехии, которая председательствует в Совете ЕС.
Глава государства также поблагодарил глав МИД Австрии и Чехии за теплый прием и помощь украинцам, которые из-за войны выехали в эти страны.
Липавский и Шалленберг приехали в Киев 20 июля для переговоров с представителями Украины.
Перед встречей с Зеленским главы МИД Чехии и Австрии посетили освобожденные в начале апреля от российских оккупантов Ирпень и Гостомель.
28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявления подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где рассмотрели заявки трех стран, предоставили Украине и Молдове статус кандидата, признали европейскую перспективу Грузии и заявили о готовности предоставить ей статус кандидата, как только будут решены приоритетные вопросы.
Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По ее мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.