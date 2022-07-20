"Мы не должны прекращать помогать Украине". Главы МИД Австрии и Чехии посетили Ирпень и Гостомель

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александер Маркушин.
"В рамках своего рабочего визита в Украину… Липавский… и Шалленберг посетили также Ирпень. Для нас особенно почетно встречать таких гостей, ведь Ирпень уже получает ощутимую поддержку от Австрии и Чехии. Тысячи ирпенцев нашли безопасное убежище в этих странах. Кроме того, Австрия уже начала оказывать нам помощь в рамках восстановления города", – написал Маркушин.
Кроме Ирпеня, главы МИД Чехии и Австрии посетили также соседний Гостомель. Соответствующие видео Липавский опубликовал в Twitter.
"В последний раз я был в Украине пять месяцев назад, как раз перед началом путинской войны. Грустно видеть разрушенные украинские города Гостомель и Ирпень. Мы не должны прекращать помогать Украине", – написал министр иностранных дел Чехии в Twitter.
The last time I visited Ukraine was five months ago, right before Putin’s war started. It is heartbreaking to see the Ukrainian cities like Hostomel and Irpin destroyed. We must not stop helping Ukraine. * #StandWithUkriane pic.twitter.com/xKuUfw1eeE— Jan Lipavský (@JanLipavsky) July 20, 2022
Липавский и Шалленберг приехали в Киев 20 июля для переговоров с представителями Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.