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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не должны прекращать помогать Украине". Главы МИД Австрии и Чехии посетили Ирпень и Гостомель

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Шалленберг и Липавский (второй и третий справа) посетили освобожденные от оккупантов Ирпень и Гостомель
Шалленберг и Липавский (второй и третий справа) посетили освобожденные от оккупантов Ирпень и Гостомель
Фото: Jan Lipavský / Twitter

Министры иностранных дел Чехии и Австрии Ян Липавский и Александер Шалленберг 20 июля посетили освобожденный в начале апреля от российских оккупантов Ирпень под Киевом.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александер Маркушин.

"В рамках своего рабочего визита в Украину… Липавский… и Шалленберг посетили также Ирпень. Для нас особенно почетно встречать таких гостей, ведь Ирпень уже получает ощутимую поддержку от Австрии и Чехии. Тысячи ирпенцев нашли безопасное убежище в этих странах. Кроме того, Австрия уже начала оказывать нам помощь в рамках восстановления города", – написал Маркушин.

https://www.facebook.com/markushinoleksa/posts/pfbid02HcsTskKYk283NNBs7zMNN8k3fbrRiF4n1uVd2C48TXp3gVgWvK6K5PtwiPvbRocAl

Кроме Ирпеня, главы МИД Чехии и Австрии посетили также соседний Гостомель. Соответствующие видео Липавский опубликовал в Twitter.

"В последний раз я был в Украине пять месяцев назад, как раз перед началом путинской войны. Грустно видеть разрушенные украинские города Гостомель и Ирпень. Мы не должны прекращать помогать Украине", – написал министр иностранных дел Чехии в Twitter.

Липавский и Шалленберг приехали в Киев 20 июля для переговоров с представителями Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

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