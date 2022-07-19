Саперы проверили все населенные пункты Киевской области, которые были в оккупации – глава ОВА

"Это 270 городов, сел и поселков в пределах Бучанского, Броварского и Вышгородского районов Киевской области", – уточнил он.
По словам Кулебы, саперы нашли и обезвредили 52 862 взрывоопасных предмета. Еще 8462 км² территории остаются неисследованными, из них – 2600 км² в зоне отчуждения. Чтобы их очистить полностью, "нужны годы", подчеркнул Кулеба.
"Еще раз призываю всех жителей помнить об опасности. Напоминаю, если вы наткнулись на подозрительный предмет, не трогайте его, не пытайтесь разобрать или переместить. Немедленно сообщите о находке в службу спасения по номеру 101", – резюмировал глава ОВА.
Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.
2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. Военные РФ, покидая регион, оставили множество мин и растяжек, сообщали в МВД.
В Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км² территории. Это почти половина территории страны, подчеркнули в службе. Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в МВД.