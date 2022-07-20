Литва передаст Украине бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы – министр обороны

Бронетранспортеры M113 и M577 очень нужны Украине, сказал Анушаускас, по его словам, речь идет о предоставлении существенного количества техники Фото: kam.lt

Об этом министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил 20 июля в ходе онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Бронетранспортеры M113 и M577 очень нужны Украине, сказал Анушаускас.

О конкретном количестве техники и боеприпасов в релизе не говорится, но сообщается, что благодаря предоставленному или обещанному числу бронемашин M113 они становятся существенной частью вооружения украинской армии.

Также Литва предлагает организовать широкий спектр обучения украинских военных, отметил он.

"Украина определила основные потребности в обучении, и литовские вооруженные силы готовы их удовлетворить. В настоящее время подан запрос на подготовку военных полицейских и специалистов по разминированию. Литовские вооруженные силы также будут способствовать широкомасштабной подготовке украинского персонала в Великобритании, направляя туда инструкторов", – сказал министр.

По его словам, военная помощь из Литвы включает ракетные комплексы Stinger (Литва предоставляет их с 11 февраля), противотанковое оружие, бронежилеты и каски, минометы, стрелковое оружие, внедорожники, тепловизоры, боеприпасы, беспилотники, а также ударный Bayraktar ТВ2, на который литовцы собрали более €5 млн.

Общий объем военной помощи Литвы Украине по состоянию на 20 июля составляет около €123 млн, говорится в релизе.