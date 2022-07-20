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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литва передаст Украине бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы – министр обороны

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Бронетранспортеры M113 и M577 очень нужны Украине, сказал Анушаускас, по его словам, речь идет о предоставлении существенного количества техники
Бронетранспортеры M113 и M577 очень нужны Украине, сказал Анушаускас, по его словам, речь идет о предоставлении существенного количества техники
Фото: kam.lt

Литва в ближайшее предоставит Украине дополнительную военную помощь, в которую входят бронетранспортеры M113 и M577, а также боеприпасы, необходимые для создания резервов.

Об этом министр обороны страны Арвидас Анушаускас заявил 20 июля в ходе онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Бронетранспортеры M113 и M577 очень нужны Украине, сказал Анушаускас.

О конкретном количестве техники и боеприпасов в релизе не говорится, но сообщается, что благодаря предоставленному или обещанному числу бронемашин M113 они становятся существенной частью вооружения украинской армии.

Также Литва предлагает организовать широкий спектр обучения украинских военных, отметил он.

"Украина определила основные потребности в обучении, и литовские вооруженные силы готовы их удовлетворить. В настоящее время подан запрос на подготовку военных полицейских и специалистов по разминированию. Литовские вооруженные силы также будут способствовать широкомасштабной подготовке украинского персонала в Великобритании, направляя туда инструкторов", – сказал министр.

По его словам, военная помощь из Литвы включает ракетные комплексы Stinger (Литва предоставляет их с 11 февраля), противотанковое оружие, бронежилеты и каски, минометы, стрелковое оружие, внедорожники, тепловизоры, боеприпасы, беспилотники, а также ударный Bayraktar ТВ2на который литовцы собрали более €5 млн.

Общий объем военной помощи Литвы Украине по состоянию на 20 июля составляет около €123 млн, говорится в релизе.

Контекст:

Первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине прошла на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии 26 апреля. Министр обороны Украины Алексей Резников передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявлял, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Вторая встреча состоялась 23 мая, она прошла в онлайн-формате, участие в ней приняли более 40 стран. По ее итогам министр обороны США Ллойд Остин заявил, что военную помощь Украине решили предоставить 20 государств.

Заседание "Рамштайн-3" состоялось 15 июня в Брюсселе, в нем приняли участие около 50 стран, в том числе присоединившиеся Эквадор, Грузия и Молдова, сообщил Остин. Резников заявил, что третья встреча в формате "Рамштайн" показала готовность предоставить Украине больше оружия.

Четвертое заседание в формате "Рамштайн" прошло онлайн 20 июля. Остин, выступая на заседании, анонсировал передачу Украине дополнительных систем HIMARS и боеприпасов (всего партнеры обязались предоставить более 20 таких систем, говорят в Пентагоне). По его словам, военную помощь Украине предоставляют уже 30 стран.

Резников сказал, что партнеры держат интригу относительно большей части действующих и новых пакетов помощи, включающих поставки вооружений, амуниции, тренировки украинских военных. По его словам, обязательства партнеров касаются "и суши, и моря, и неба".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Литва, вооружение, военная помощь, бронетранспортер, боеприпасы, Арвидас Анушаускас, контактная группа Рамштайн
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