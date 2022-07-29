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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Группа стрелковых, пригожиных, золотовых в РФ открыто говорит, что Украина должна быть разрушена

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Шустер считает, что мыслящих людей в России зачистили
Шустер считает, что мыслящих людей в России зачистили
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бывший главарь боевиков "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), связанный с ЧВК "Вагнер" бизнесмен Евгений Пригожин и глава Росгвардии Виктор Золотов являются неонацистами, поскольку убеждены, что украинцев не должно существовать, заявил в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону телеведущий Савик Шустер.

"С политической стороны в России остается, я бы сказал, неонацистская месь. Почему я их называю нацистами? Они национал-большевики по-настоящему. Это группа стрелковых, пригожиных, золотовых и так далее. Это люди, которые открыто говорят, что Украина должна быть разрушена, Украины не должно существовать, украинцев не должно существовать, и все это ради возрождения России. Вот это я считаю настоящим, абсолютным, открытым неонацизмом", – отметил Шустер.

По его словам, альтернативы этим силам в России не осталось.

"А либеральная интеллигенция и либерально-демократически мыслящие люди – там чистое поле. Операция "Чистое поле" была проведена абсолютно сознательно, намеренно. И большинство демократически, либерально мыслящих людей сегодня либо не в России, либо в тюрьме", – сказал телеведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Одним из предлогов вторжения в Украину президент РФ Владимир Путин объявил так называемую денацификацию.

Президент Владимир Зеленский назвал требования России о "денацификации" Украины нацизмом.

По данным немецкой разведки, в Украине воюют как минимум две группировки с правоэкстремистскими настроениями – "Русское имперское движение" и "Русич".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Савик Шустер, война, Игорь Стрелков, Игорь Гиркин, неонацизм, нацисты, война России против Украины, Виктор Золотов, Евгений Пригожин
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