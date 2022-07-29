Шустер: Группа стрелковых, пригожиных, золотовых в РФ открыто говорит, что Украина должна быть разрушена

"С политической стороны в России остается, я бы сказал, неонацистская месь. Почему я их называю нацистами? Они национал-большевики по-настоящему. Это группа стрелковых, пригожиных, золотовых и так далее. Это люди, которые открыто говорят, что Украина должна быть разрушена, Украины не должно существовать, украинцев не должно существовать, и все это ради возрождения России. Вот это я считаю настоящим, абсолютным, открытым неонацизмом", – отметил Шустер.

По его словам, альтернативы этим силам в России не осталось.

"А либеральная интеллигенция и либерально-демократически мыслящие люди – там чистое поле. Операция "Чистое поле" была проведена абсолютно сознательно, намеренно. И большинство демократически, либерально мыслящих людей сегодня либо не в России, либо в тюрьме", – сказал телеведущий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube