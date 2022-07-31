В устье Дуная на неизвестном взрывном устройстве получил пробоину лоцманский катер – ВСУ

"В дунайском устье Быстрое в результате столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж эвакуирован малым катером морской охраны. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются. Проход устьем Быстрое временно ограничен", – говорится в сообщении.
По данным Ukrainian Shipping Magazine, на мине подорвался и затонул катер "Орлик", это произошло утром 31 июля.
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29 июля стало известно, что в районе устья Быстрого пробоину получило малое гидрографическое судно "Шляховик", принадлежащее Госгидрографии. По данным ОК ВСУ "Юг", судно пострадало в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Люди не пострадали.