В устье Дуная на неизвестном взрывном устройстве получил пробоину лоцманский катер – ВСУ

"В дунайском устье Быстрое в результате столкновения с неизвестным взрывным устройством получил пробоину лоцманский катер. Экипаж эвакуирован малым катером морской охраны. Пострадавших нет, обстоятельства происшествия уточняются. Проход устьем Быстрое временно ограничен", – говорится в сообщении.

По данным Ukrainian Shipping Magazine, на мине подорвался и затонул катер "Орлик", это произошло утром 31 июля.

Война России против Украины. Главное (обновляется)