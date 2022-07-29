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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В устье Дуная подорвалось на мине малое гидрографическое судно – ОК "Юг"

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В результате взрыва судно получило пробоину ниже ватерлинии
В результате взрыва судно получило пробоину ниже ватерлинии
Скриншот: Одеса. Офіційно / Telegram (фото иллюстративное)

Минная угроза в водоемах на юге Украины остается актуальной. Об этом говорится в сводке оперативного командования ВСУ "Юг" по итогам 28 июля.

"В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна", – сообщили в командовании.

Сейчас судно ремонтируют. Люди не пострадали. 

По информации "Укринформа", речь идет о судне "Шляховик", принадлежащем Госгидрографии. 

В командовании также отметили, что в районе Коблево Николаевской области двое мужчин во время купания подорвались на морской мине, дрейфующей в прибрежной зоне после шторма. Оба погибли. 

В Черном море корабельная группировка вражеских сил в очередной раз переформатирована, добавили в сводке.

"Сейчас там поджидают два надводных ракетоносителя и три больших десантных корабля. Сохраняется ракетная угроза на высоком уровне, в эквиваленте 1️6 ракет", – говорится в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: корабль, Дунай, война России против Украины, судно, мины, корабли, Госгидрография
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