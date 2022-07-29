В устье Дуная подорвалось на мине малое гидрографическое судно – ОК "Юг"

В результате взрыва судно получило пробоину ниже ватерлинии Скриншот: Одеса. Офіційно / Telegram (фото иллюстративное)

"В районе устья Быстрого реки Дунай малое гидрографическое судно в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получило пробоину в носовой части ниже ватерлинии. Силами экипажа проведены мероприятия по борьбе за живучесть надводного судна", – сообщили в командовании.

Сейчас судно ремонтируют. Люди не пострадали.

По информации "Укринформа", речь идет о судне "Шляховик", принадлежащем Госгидрографии.

В командовании также отметили, что в районе Коблево Николаевской области двое мужчин во время купания подорвались на морской мине, дрейфующей в прибрежной зоне после шторма. Оба погибли.

В Черном море корабельная группировка вражеских сил в очередной раз переформатирована, добавили в сводке.

"Сейчас там поджидают два надводных ракетоносителя и три больших десантных корабля. Сохраняется ракетная угроза на высоком уровне, в эквиваленте 1️6 ракет", – говорится в сообщении.

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