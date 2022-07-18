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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После шторма в Черном море повышена минная опасность, мины могут дрейфовать к побережью – ОК "Юг"

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Якорные мины могут дрейфовать к побережью, предупредили в командовании, с начала лета в Одесской области на морских минах подорвались три человека
Якорные мины могут дрейфовать к побережью, предупредили в командовании, с начала лета в Одесской области на морских минах подорвались три человека
Фото: Сергей Братчук / Facebook

После двухдневного шторма в Черном море в прибрежных зонах повышена минная опасность.

Об этом проинформировало оперативное командование "Юг" 18 июля. 

"На море два дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", – предупредил спикер командования, полковник Владислав Назаров. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1077645096523285/

Контекст:

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. В конце июня – начале июля в регионе на минах подорвались и погибли два человека, еще один получил контузию. 

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин". После этого в Одессе на арендованных пляжах установили сетки, заграждающие путь к морю, но отдыхающие нарушали запреты. 5 июля в обладминистрации объявили о решении закрыть пляжи во всей области

15 июля в ОВА сообщили о гибели мужчины, который подорвался на мине в море

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Черное море, шторм, война России против Украины, мины, море
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