После шторма в Черном море повышена минная опасность, мины могут дрейфовать к побережью – ОК "Юг"

Об этом проинформировало оперативное командование "Юг" 18 июля.

"На море два дня был шторм, мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу", – предупредил спикер командования, полковник Владислав Назаров.

Контекст:

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. В конце июня – начале июля в регионе на минах подорвались и погибли два человека, еще один получил контузию.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин". После этого в Одессе на арендованных пляжах установили сетки, заграждающие путь к морю, но отдыхающие нарушали запреты. 5 июля в обладминистрации объявили о решении закрыть пляжи во всей области.

15 июля в ОВА сообщили о гибели мужчины, который подорвался на мине в море.