В ВСУ рассказали, сколько носителей крылатых ракет РФ сосредоточила в Черном море

"В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования", – говорится в сообщении.
Оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook, что ряд военных кораблей РФ в Черном море направляются в сторону Анапы.
"Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето-безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и готовности – четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", – говорится в сообщении.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на 17 июля, Россия за время полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже более 3 тыс. ракет. Половина из них сбивается украинской ПВО, сообщали в Минобороны 16 июля.
26 июля в воздушном командовании ВСУ заявили, что эффективность работы ПВО растет.
74% попадания российских ракет в Украине – в объекты гражданской инфраструктуры, рассказал 27 июля секретарь СНБО Алексей Данилов.