В ВСУ рассказали, сколько носителей крылатых ракет РФ сосредоточила в Черном море

"В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования", – говорится в сообщении.

Оперативное командование "Юг" сообщило в Facebook, что ряд военных кораблей РФ в Черном море направляются в сторону Анапы.

"Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракето-безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и готовности – четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", – говорится в сообщении.