Оккупанты после обстрела со стороны ВСУ выводят войска из Верхнего Токмака и Черниговки Запорожской области – ГУР Минобороны

"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции", – говорится в сообщении.
Около 40 оккупантов, по данным ГУР, доставлены в госпиталь города Пологи.
"Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остается несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск. При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог", – сообщили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Запорожской области была оккупирована российскими войсками.
Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.