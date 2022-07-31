Оккупанты после обстрела со стороны ВСУ выводят войска из Верхнего Токмака и Черниговки Запорожской области – ГУР Минобороны

В ГУР сообщили, что оккупанты отводят личный состав и технику на другие позиции Фото: EPA

"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции", – говорится в сообщении.

Около 40 оккупантов, по данным ГУР, доставлены в госпиталь города Пологи.

"Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остается несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск. При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)