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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты после обстрела со стороны ВСУ выводят войска из Верхнего Токмака и Черниговки Запорожской области – ГУР Минобороны

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В ГУР сообщили, что оккупанты отводят личный состав и технику на другие позиции
В ГУР сообщили, что оккупанты отводят личный состав и технику на другие позиции
Фото: EPA

Российские оккупанты выводят войска с поселков Черниговка и Верхний Токмак Запорожской области. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram 31 июля.

"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции", – говорится в сообщении.

Около 40 оккупантов, по данным ГУР, доставлены в госпиталь города Пологи.

"Из Черниговки подразделения выведены практически в полном составе. В настоящее время вблизи населенного пункта остается несколько блокпостов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск. При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление плановой ротации. На самом же деле оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Часть Запорожской области была оккупирована российскими войсками.

Оперативное командование ВСУ "Юг" 28 мая сообщило, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: разведка, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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