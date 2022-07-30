Мэр Энергодара о ночных взрывах в городе: В воздух взлетело три единицы военной техники России

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.
"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Гасили ее с привлечением специальной спасательной техники, – написал городской голова. – Известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники России, которая преграждала подъезд к гостинице".
По словам Орлова, среди гражданских жителей Энергодара пострадавших нет – выбило окна в домах, расположенных неподалеку.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал в Telegram, что в Энергодаре, по предварительным данным, была уничтожена гостиница, в которой оккупанты организовали свой штаб.
"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", – отметил Орлов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Энергодар российские оккупанты захватили в начале марта, на вторую неделю открытого вторжения в Украину.
В этом городе находится крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена ЗАЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.