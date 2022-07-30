Мэр Энергодара о ночных взрывах в городе: В воздух взлетело три единицы военной техники России

Об этом в Telegram сообщил мэр города Дмитрий Орлов.

"В ночь на 30 июля в Энергодаре было очень горячо в буквальном смысле этого слова. В первом микрорайоне, прямо перед гостиницей "ОП ЗАЭС" раздалось несколько взрывов, после чего поднялся пожар. Гасили ее с привлечением специальной спасательной техники, – написал городской голова. – Известно, что в воздух взлетело три единицы военной техники России, которая преграждала подъезд к гостинице".

По словам Орлова, среди гражданских жителей Энергодара пострадавших нет – выбило окна в домах, расположенных неподалеку.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщал в Telegram, что в Энергодаре, по предварительным данным, была уничтожена гостиница, в которой оккупанты организовали свой штаб.

"Сейчас вокруг этой ночной истории идет много домыслов и уже к утру она обросла разными, кое-где фантазийными подробностями. Поэтому доверяем только официальным источникам информации и ждем проверенных и достоверных подробностей относительно ночного "фейерверка", – отметил Орлов.

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