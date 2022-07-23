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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР Минобороны Украины призвало жителей Энергодара срочно предоставить координаты оккупантов и коллаборантов

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Энергодар оккупанты взяли под контроль в начале марта
Энергодар оккупанты взяли под контроль в начале марта
Фото: ЕРА

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины обратилось к жителям оккупированного Энергодара Запорожской области с просьбой "срочно" предоставить координаты расположения в городе объектов российских войск. Сообщение размещено в Telegrаm ГУР 23 июля.

Военная разведка перечислила, что именно ее интересует:

  • точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательна геолокационная привязка с координатами);
  • места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательна геолокационная привязка с координатами);
  • места расположения и маршруты передвижения военной техники;
  • точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геолокационная привязка с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас), а также лиц, которые "сочувствуют" оккупантам, и других сторонников оккупационной власти.

"Вместе выгоним оккупантов из родной земли! Слава Украине!" – прокомментировали в ГУР.

Разведка также оставила контактный номер телефона: +380-963-101-126.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Энергодар российские оккупанты захватили в начале марта, на вторую неделю открытого вторжения в Украину.

В этом городе находится крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена ЗАЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, военные, оккупация, разведка, Запорожская область, вторжение, война России против Украины, Энергодар, войска, ГУР Минобороны Украины, российские оккупанты
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