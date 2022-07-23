ГУР Минобороны Украины призвало жителей Энергодара срочно предоставить координаты оккупантов и коллаборантов

Военная разведка перечислила, что именно ее интересует:

"Вместе выгоним оккупантов из родной земли! Слава Украине!" – прокомментировали в ГУР.

Разведка также оставила контактный номер телефона: +380-963-101-126.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Энергодар российские оккупанты захватили в начале марта, на вторую неделю открытого вторжения в Украину.

В этом городе находится крупнейшая в Европе АЭС – Запорожская.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена ЗАЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.