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ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по палаточному городку оккупантов возле Запорожской АЭС – ГУР Минобороны

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Запорожскую АЭС контролируют российские оккупанты
Запорожскую АЭС контролируют российские оккупанты
Фото: Запорізька атомна електростанція / Facebook

Украинские военнослужащие нанесли удар по позициям российских оккупантов недалеко от Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram 22 июля.

"Украинские военные ювелирно отработали по позициям российских оккупантов у Запорожской АЭС. С использованием дрона-камикадзе был нанесен удар по палаточному городку и технике врага, в частности в авто с зенитными установками и БМ-21 "Град". По имеющимся данным, в результате атаки были уничтожены три рашиста, 12 травмированы. Палаточный городок уничтожен пожаром, который долго не могли потушить", – говорится в сообщении.

ГУР показало видео c моментом удара.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube
Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Сотрудники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: беспилотники, Запорожская АЭС, ВСУ, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины
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